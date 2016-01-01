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رقعة جديدة تُلصق بالقلب لتنظيم نبضاته بعد الأزمات

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 36 دقيقة مضت
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رقعة جديدة تُلصق بالقلب لتنظيم نبضاته بعد الأزمات

طوّر باحثون رقعة من البوليمر يمكن لصقها على جدار القلب لتقوية نبضاته الكهربائية، بعد تضررها إثر أزمة قلبية. وتتسبب الأزمات القلبية في ندوب بالقلب تؤدي إلى إعاقة توصيل النبضات الكهربائية. وتمتاز الرقعة الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر بأنها لا تحتاج إلى خياطة، وبالمرونة الكافية لتبقى ملتصقة على الرغم من حركة القلب.

وبحسب دورية "ساينس أدفانس" التي نشرت التقرير يستخدم الأطباء حالياً رقعة تتم خياطتها لتعمل كجسر بين الأنسجة السليمة والتي لحقتها ندوب بسبب الأزمة القلبية. وتمتاز الرقعة الجديدة بالمرونة، وعدم الحاجة إلى تدخل جراحي كبير يتطلب الخياطة.

من مميزات الرقعة الجديدة قلة آثارها الجانبية على القلب، وفاعليتها بسبب قدرتها على الحركة، وتأثيرها الجيد على النبضات الكهربائية كونها تعمل على تنظيم النبضات الكهربائية بالليزر لمدة أسبوعين، وليس لمدة يوم واحد مثل الرقع المستخدمة حالياً.

أجرى أبحاث تطوير الرقعة الجديدة فريق من إمبريال كوليج في لندن ببريطانيا، وجامعة نيوساوث ويلز في سيدني باستراليا.

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