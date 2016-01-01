3 أطعمة يجب تناولها يوميا طوال الشتاء لتقوية جهاز المناعة

الجهاز المناعي يزداد الضغط عليه خلال فصل الشتاء، لمواجهة مختلف الفيروسات والأمراض المعدية، مما يتطلب تدعيمه وتعزيز عمله بشكل مستمر، وذلك من خلال الأطعمة التي تقويه.

وتشير دكتورة مروة كمال اختصاصية التغذية إلى أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يمكنها أن تعزز عمل الجهاز المناعي، والتي توضحها في السطور التالية.

الرمان

من الفواكه الشتوية عالية القيمة الغذائية، فهو مصدر غني بالحديد ومضادات الأكسدة، والبوليفينول وفيتامين C، وكلها مواد تزيد من قوة الجهاز المناعي، وبالتالي تحمي الجسم من عدوى الأمراض الشتوية، كما أن الرمان يزيد من تدفق الدم ويوسع الشرايين، لهذا فهو يبعث على الدفء.

الفواكه الجافة والمكسرات

تحتوي الفواكه الجافة والمكسرات على الأحماض الدهنية والبروتينات وفيتامين E، لذلك فهي ترفع مستويات الهيموجلوبين وتقلل من الكوليسترول.

فتناول التين وعين الجمل والكاجو والفستق واللوز، يوميا طوال فصل الشتاء بفيتامين E تمنح جلدك الرطوبة والنضارة التي تختفي مع برودة الجو.

الجوافة

ليست الفواكه الحمضية فقط التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، فكذلك الجوافة، بل هي أكثر ثراء بفيتامين C، من الموالح والحمضيات، مما يجعلها الأفضل طوال فصل الشتاء لحمايتنا من العدوى، ولتقوية الجهاز المناعي، كما أنها تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، لذلك فهي تمنح الجسم الدفء طوال فصل الشتاء.