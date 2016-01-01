دراسة تُحذر من وجبات الأطفال في المطاعم

حذرت دراسة أمريكية حديثة من وجبات الأطفال في المطاعم، نظراً لأن أغلبها يحتوي على سعرات حرارية تتجاوز الحد المسموح به يومياً، فهي غنية بالدهون والسكريات أكثر بكثير من الموصى به من قبل الأطباء، ما يؤدي إلى تفشي مرض السمنة بين الأطفال في مراحل متقدمة من أعمارهم، الأمر الذي يترتب عليه الإصابة بأمراض أخرى تتعلق بزيادة الوزن.



ووجدت الدراسة التي أجرتها منظمة راند الأمريكية غير الربحية أن ساندويتش الهامبرغر للأطفال في ماكدونالدز مثلاً يحوي 465 سعرة حرارية، فيما يوصى بعدم تجاوز ساندويتش الهامبرغر 300 سعر حراري، ويجب أن السعرات الحرارية في البطاطا المقلية أقل من 100 سعرة حرارية، أما السلطة أو الحلوى لا تتجاوز 150 سعرة حرارية.



وقال الباحثون إن الأطفال يأخذون حوالي 147 % سعرات حرارية إضافية فقط في الوجبة الواحدة، أي أكثر بكثير من المعدل الموصى به من قبل خبراء الصحة، مشيرين إلى أنهم يكافحون من أجل السيطرة على سمنة الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما قال المشرف على الدراسة ديبورا كوهين لصحيفة دايلي ميل إن "المطاعم تُسمم أطفالنا وشعبنا.. فأي شيء يفضي للإصابة بأمراض خطيرة من ضمنها السمنة، ماذا يمكن أن نسميه سوى أنه سم".



وأوضح المسح الذي أجرته الدراسة أنه لا يوجد مطعم من المطاعم التسعة التي تضمنتها الدراسة يقدم وجبة هامبرغر للأطفال بالحد المسموح به، فجميعها يتجاوز الـ 300 سعرة الموصى به، فيما أشارت الدراسة إلى أن 1 من كل 3 أطفال و41% من المراهقين يأكلون في مطاعم الوجبات السريعة.