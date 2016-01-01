لماذا يزيد خطر إصابة الرجال بالسكري؟
قالت نتائج دراسة فلندية إن الرجال يراكمون الكثير من الحديد في أجسامهم مقارنة بالنساء، وإن ذلك ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري. ويعتبر هذا التفسير منظوراً جديداً لعوامل الإصابة بهذا المرض. وتفيد التقارير الطبية أن اثنين من كل 5 رجال معرّضون للإصابة بالسكري، بينما تقل نسبة الخطر إلى امرأة واحدة من بين 5 نساء.
وبحسب الدراسة التي نشرتها دورية "كلينيكال بيوكيمستري" يلعب الحديد أدوراً عديدة في جسم الإنسان، منها تصنيع الهيموغلوبين وإنزيمات الهضم، لكنه يقلل أيضاً من حساسية خلايا الجسم للأنسولين.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة إيسترن فنلاند أن خطر إصابة الرجال بالسكري يزيد عن النساء بنسبة 46 بالمائة. ونبّهت الدراسة إلى أنه حتى الاستهلاك المتوسط للأطعمة الغنية بالحديد يظل مؤثراً على زيادة خطر الإصابة بالسكري لكن بدرجة أقل.
وتبين أن الاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالحديد يؤثر على امتصاص الجسم للجلوكوز، وأن الاستهلاك المعتدل أكثر أماناً فيما يخص خطر الإصابة بالسكري.
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