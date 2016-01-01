لهذه الأسباب لا يأكل طفلك وجبته في المدرسة

هل عاد طفلك من المدرسة دون أن يأكل وجبته المدرسية؟ هل لاحظت أنه لم يلمس طعامه وأنه عاد به كما ذهب؟ هناك أكثر من سبب محتمل لهذه الحالة، إليك ما تحتاجين معرفته عنها:





اللعب طول الوقت. ينتظر الطفل فترة الاستراحة بين الحصص التعليمية ليمرح ويلعب مع زملائه، وقد يمتد اللعب دون أن ينتبه الصغير إلى أن الوقت فات، وأنه لم تعد هناك فرصة ليتناول وجبته.



لا يعجبه الطعام. قد يكون السبب في إهمال الأكل أنه لا يروق للطفل. يحب الصغار أكل وجبات جافة في المدرسة، مثل: الكرارز (البكسويت المملح)، والكفتة، وسندويشات الجبن، والاستيك.



سخرية ومضايقات الأطفال. أحد الأسباب التي تؤثر على شهية الطفل تعرّضه لمضايقات وسخرية بعض زملائه، أو حتى خوفاً من أنهم يشاركونه طعامه دون رغبته. لذك عليك التحدث مع طفلك لمعرفة حقيقة الأمر، والتحدث مع المشرفين بالمدرسة في حال تعرّضه لمضايقات.



جاذبية الأكل. قد لا يثير الأكل انتباه الطفل لأنه لم يقدم له بطريقة جذابة. لذا، من المفيد أن يشارك الطفل بنفسه في الإشراف على تجهيز وجبته، ويختار طريقة لف السندويش، ويمكن سؤاله عن الطعام الذي يرغب في تناوله في اليوم التالي وإعداد الوجبة حسب رغبته.