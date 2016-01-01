هذه 9 فوائد رائعة لمزيج “العسل، الليمون والماء الدافئ”
يوصف الليمون والماء الدافئ على معدة فارغة في الصباح بهدف إنقاص الوزن، وتنظيف الكبد، وعند إضافة العسل تزداد فوائد هذا المزيج ليصبح وسيلة للوقاية وتنمية الصحة، كما يمكن شربه على مدار اليوم. إليك ما تهمك معرفته عن هذه الفوائد:
يعتبر مزيج العسل والليمون والماء الدافئ من أفضل الوسائل لتطهير المسالك البولية بداية لا تتناول الشاي أو القهوة قبل مرور نصف ساعةعلى تناولك مزيج العسل والليمون والماء الدافئ.
* في الصباح يحفّز المزيج الجهاز الهضمي، ويساعد على إنتاج البلغم والمخاط في الأمعاء، وينفخ الماء في البراز المجفف في القولون فيعالج الإمساك.
* يسرّع خليط العسل والليمون والماء الدافئ فقدان الوزن، لأنه يخلق مناخاً أكثر قلوية في المعدة، فيعزّز الشعور بالشبع. يعتبر هذا الخليط عاملاً مكملاً لخطط إنقاص الوزن.
* تناول الليمون في الصباح على معدة فارغة يحفّز الكبد لإنتاج العصارة الصفراوية التي تحسن الهضم، كما يوفر العسل خصائص مضادة للالتهابات تقتل الجراثيم.
* يسهم هذا المزيج في طرد السموم من الجسم، خاصة القولون وجدار الأمعاء. ويعتبر من أفضل طرق تطهير القولون بشكل طبيعي.
* يحفّز تناول هذا المزيج الجهاز الليمفاوي، ما يقلل الشعور بالإرهاق.
* تناول العسل والليمون في الصباح يمنح الجسم دفعة من الطاقة، ويحسن المزاج.
* يعتبر مزيج العسل والليمون والماء الدافئ من أفضل الوسائل لتطهير المسالك البولية.
* يساعد شرب هذا الخليط في الصباح على تغيير الرائحة الكريهة للفم.
* من فوائد شرب العسل والليمون بانتظام توهج لون البشرة.
شاشة أخبارنا
من أجل تشجيع الزواج والتقليل من الطلاق، بدء العمل بعقود زواج محددة المدة
سلطت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، الضوء على آخر إحصاء لتعداد الزيجات والطلاق، والذي كشف أن زيجة بين كل ثلاث زيجات تنتهي “بالطلاق”، وأنه لا توجد حياة ... تفاصيل أكثر
- بطل فيديو التشرميل يتوعد الصحافيين من داخل سيارة الأمن
- بعيدا عن القضاء المغربي: 15 سنة سجنا نافذا لإيطالي "شرع" في قتل مهاجر مغربي ( الفيديو )
- خطير .. محفظات تغزو الأسواق مصنوعة بالبلاستيك المطبوع بأوراق مالية من فئة 100 و200 درهم (صور)
- توبة شاحنة : هكذا علق فيسبوكيون على حادث اقتحام شاحنة محملة بالخمور لمسجد بالناظور
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟