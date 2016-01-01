هذه 9 فوائد رائعة لمزيج “العسل، الليمون والماء الدافئ”

يوصف الليمون والماء الدافئ على معدة فارغة في الصباح بهدف إنقاص الوزن، وتنظيف الكبد، وعند إضافة العسل تزداد فوائد هذا المزيج ليصبح وسيلة للوقاية وتنمية الصحة، كما يمكن شربه على مدار اليوم. إليك ما تهمك معرفته عن هذه الفوائد:

يعتبر مزيج العسل والليمون والماء الدافئ من أفضل الوسائل لتطهير المسالك البولية بداية لا تتناول الشاي أو القهوة قبل مرور نصف ساعةعلى تناولك مزيج العسل والليمون والماء الدافئ.

* في الصباح يحفّز المزيج الجهاز الهضمي، ويساعد على إنتاج البلغم والمخاط في الأمعاء، وينفخ الماء في البراز المجفف في القولون فيعالج الإمساك.

* يسرّع خليط العسل والليمون والماء الدافئ فقدان الوزن، لأنه يخلق مناخاً أكثر قلوية في المعدة، فيعزّز الشعور بالشبع. يعتبر هذا الخليط عاملاً مكملاً لخطط إنقاص الوزن.

* تناول الليمون في الصباح على معدة فارغة يحفّز الكبد لإنتاج العصارة الصفراوية التي تحسن الهضم، كما يوفر العسل خصائص مضادة للالتهابات تقتل الجراثيم.

* يسهم هذا المزيج في طرد السموم من الجسم، خاصة القولون وجدار الأمعاء. ويعتبر من أفضل طرق تطهير القولون بشكل طبيعي.

* يحفّز تناول هذا المزيج الجهاز الليمفاوي، ما يقلل الشعور بالإرهاق.

* تناول العسل والليمون في الصباح يمنح الجسم دفعة من الطاقة، ويحسن المزاج.

* يعتبر مزيج العسل والليمون والماء الدافئ من أفضل الوسائل لتطهير المسالك البولية.

* يساعد شرب هذا الخليط في الصباح على تغيير الرائحة الكريهة للفم.

* من فوائد شرب العسل والليمون بانتظام توهج لون البشرة.