غسل الشعر باستمرار ليس له علاقة بظهور الشعر الدهني

تكتب الكثير من الشركات المصنعة لمساحيق غسل الشعر والشامبو عبارة "المنتج يصلح للغسل اليومي للشعر". فيما يُنصح الذين يعانون من الشعر الدهني بعدم غسل الشعر باستمرار. لكن النصائح هذه لا علاقة لها بالحقائق العلمية.



ونقل موقع "هايل براكسيز" الألماني عن طبيب الجلدية الألماني كريستوف ايبيش من مدينة ميونيخ قوله: "يمكن للمرء غسل الشعر باستمرار وكلما يريد. ولا يؤثر ذلك على ظهور الدهن في الشعر من عدمه". ونوه الطبيب الألماني أنه يجب فقط استخدام شامبو معتدل لوقف تأثير الشامبو على ظهور الدهن في الشعر.



لكنه من يحاول الإكثار جدا في غسل الشعر قد يعاني من أعراض أخرى، منها جفاف قشرة الرأس وجفاف الشعر. ونصح طبيب الجلدية ليبيش باستخدام الوصفات المنزلية لعلاج جفاف الرأس مثل استخدام دهن الزيتون مع صفار البيض ومن ثم وضعه على قشرة الرأس ولتركه لفترة لكي يؤدي مفعوله.



فيما نصح موقع "أغسبورغر ألغيماينه" الألماني بعدم غسل الشعر باستخدام "جل الاستحمام". ونقل الموقع عن طبيب الجلدية فولفغانغ كلي من اتحاد أطباء الجلدية في ألمانيا قوله: "أن شامبو الشعر و‘‘جل الاستحمام‘‘ يحتويان على مواد مختلفة عن بعضهما". ويعمل "جل الاستحمام" على تجفيف الشعر. ونصح الطبيب أيضا بعدم استخدام "دهن الاستحمام" في غسل الشعر لأنه يسبب ظهور شعر دهني.