تعرف على اهم الفيتامينات والطرق التي تساعد على زيادة الطول

يبحث الكثيرون عن كافّة الطرق التي توفّر لهم زيادةً طبيعيةً في طول الجسم، فالجسم الطويل يُعتبر أكثر جمالاً وجاذبيّةً عند البعض، إضافةً إلى أنّ بعض الرّياضات تتطلّب طولاً مُناسباً للقُدرة على مُمارستها بشكل أفضل، كرياضة كُرة السلّة؛ والتي تحتاج إلى بُنية جسم طويلة من أجل الوصول إلى شبكة السلة المُرتفعة، وحراسة المرمى في رياضة كُرة القدم؛ ليستطيع حارس المرمى الإمساك بالكُرة المُرتفعة، كما أنّ رياضة كُرة الطّائرة يُفضّل أن يكون لاعبوها طوال القامة، ليستطيعوا الوصول إلى الكُرة القريبة من الشّباك قبل مُنافسيهم، وغير ذلك العديد من الرّياضات التي تتطلّب طولاً أكثر من الطّول الطّبيعيّ. يصل الرجل إلى أقصى طول له عند سنّ 18، وقد يستمرّ طوله بالازدياد بشكلٍ بطيء حتّى عُمر 21، وأمّا المرأة فتصل إلى أقصى طول لها في سنّ أبكر من الرّجُل، حيثُ يثبت طولها عند سنّ 16، وقد يستمرّ بشكلٍ أبطأ حتّى عُمر 18، وتُعتبر المرأة أقصر قامةً من الرّجُل في المُجمل. وعند مُحاولة المرء زيادة طوله فيجب عليه أن يقوم بذلك قبل سنّ ثبوت الطّول، والذي يتمّ فيه توقُّف الأصفحة المشاشيّة عن النّمو.

اهم الفيتامينات لزيادة الطول

1 – فيتامين أ :

يعتبر فيتامين أ من أهم الفيتامينات التي يجب أن تتوافر بنسبة طبيعية داخل الجسم دون زيادة أو نقص، ويعمل فيتامين أ على الحفاظ على نسبة الكالسيوم الطبيعية في الجسم وتخزينها في العظام، وفيتامين أ أيضآ مسئول عن نمو العظام والأنسجة المختلفة في الجسم، لذلك ينصح بتناوله والحصول عليه من مصادر طبيعية مثل الخضروات والفاكهة المختلفة التي تحتوي عليه .

ومن أهم الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ هي الشمام، والمانجو، والجريب فروت، بالإضافة إلى المشمش، والسبانخ، والملفوف، والبطاطا، إلى جانب منتجات الألبان أيضآ.

2 – فيتامين ب :

يعتبر فيتامين ب من أهم فيتامينات الطول والنمو، حيث يعمل فيتامين ب على إنتاج الطاقة داخل الجسم، وهذه الطاقة تساعد الجسم بدورها على الحركة والنمو والطول بشكل طبيعي، حيث توفر هذه الطاقة الظروف الملائمة للجسم للنمو الجيد، وزيادة الطول من أهم الأمور التي يوفرها فيتامين ب .

ولزيادة فيتامين ب ينصح بتناول الحبوب الكاملة مثل القمح، والشوفان، بالإضافة إلى النشويات الطبيعية المختلفة أيضآ .

3 – فيتامين ج :

يساعد فيتامين ج على توفير فرص هامة لنمو الجسم، كما يعمل فيتامين ج أيضآ على تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم في مرحلة النمو من الميكروبات والأمراض المختلفة، وبالتالي فهو يوفر فرصة كبيرة للجسم للنمو بشكل طبيعي، والوصول إلى معدل طول طبيعي مقبول، وفيتامين ج من الفيتامينات الهامة للعظام وتقويتها كذلك .

ويتواجد فيتامين ج بكثرة في أنواع عديدة من الخضروات والفاكهة، والفاكهة بشكل خاص تحتوي على نسب كبيرة من فيتامين ج، مثل البرتقال، و اليوسفي، و الليمون، و الجريب فروت، والحمضيات بشكل عام، بالإضافة إلى البوملي كذلك .

4 – فيتامين د :

من المعروف ان صحة بنية الجسم، وقوة البدن، والعظام، ونمو الجسم السليم كلها أمور تتحقق بزيادة نسبة فيتامين د في الجسم ووصولها إلى المعدل الطبيعي، حيث يعمل فيتامين د على منع الإصابة بلين وهشاشة العظام، فهو يحفظ الكالسيوم الموجود في العظام، ويساعد الجسم على إمتصاصه، وقد أثبتت العديد من الدراسات أن قصر القامة عند الأطفال في مراحل النمو الهامة لديهم يرجع بنسبة كبيرة إلى نقص فيتامين د بخلاف العوامل الوراثية .

ويمكن الحصول على فيتامين د من خلال المصادر الطبيعية المختلفة بأمان ودون أي ضرر لزيادة النمو والطول، من خلال تناول الجبن والحليب، والزبدة، واللبنة، وغيرها، فمنتجات الألبان إلى جانب إحتواءها على الكالسيوم الضروري للنمو، فهي تحتوي على فيتامين د الذي يحافظ على الكالسيوم، ومجموعة من الفيتامينات الأخرى الهامة، لبناء الجسم والعظام وزيادة الطول .

طرق زيادة الطول

– ممارسة السباحة: حتى لو لمدّة ساعة واحدة يومياً؛ فهي رياضة منشّطة لكل الجسم فضلاً عن كونها مفيدة وبشكل كبير في نمو العظام، فحين ممارستها يخفّ الضغط على المفاصل الذي تسبّب به الجاذبية الأرضية، وبذلك يخفّ الضغط على العظام فتطول دون أيّ معيق لها، والدليل على أنّ السباحة لها تأثير عظيم في زيادة الطول هو أنّ قامة السباحين العالميين قد تزيد عن المترين.

– التمارين الرياضيّة: هي مهمّة جداً لا حصر لفوائدها وخاصة أثرها على هرمون النمو. الركض يوميّاً لما يقارب النصف ساعة؛ فهو يؤثّر في نشاط هرمون النمو.

– الرياضة التي تعتمد بشكل كبير على القفز: كممارسة كرة السلة، وكرة الطائرة، فلها تأثيرها في زيادة نموّ العظام.

– تثبيت عصا أو قضيب معدني في مكان مرتفع عن سطح الأرض حوالي المترين وإمساكه بكلتا اليدين أو بالتناوب بينهما.

– النوم لساعاتٍ كافية أثناء الليل حوالي سبع ساعات، وذلك لما للنوم من فوائد عظيمة لا تعدّ ولا تحصى وخاصّةً في أوله.

– شرب الماء بكميات كافية أي ما يقارب اللترين يومياً؛ حيث إنّ للماء فوائد عظيمة إضافةً إلى أنّه يشكّل ثلثي جسم الإنسان. عدم رفع الأشياء الثقيلة.

– إنّ للغذاء الدور الأساسي والأهم في عمليّة زيادة الطول؛ حيث يجب تناول الأغذية المنوّعة والغنية بالفيتامينات والبروتينات والأحماض الأمينية، ولا ننسى الدور الأساسي للكالسيوم.

– بالنسبة للأطفال فعلى الأبوين الانتباه مبكّراً لنسبة نموّ طفلهما، فإن لاحظوا وجود خللٍ في معدّل نموه فعليهما الإسراع لمعالجته، فالزنك مثلاً يساعد على زيادة الطول؛ إذ أوضحت الدراسات أنّه بالإمكان زيادة معدل النمو وطول الأطفال المصابين بنقص هرمون النمو وذلك بإعطائهم أقراص الزنك الغذائية، وكذلك علاجهم بحقنهم يومياً أو أسبوعياً بحقن هرمون النمو.

– فيتامين د: هو العامل المهم الّذي يعمل على زيادة الطول؛ حيث يقوم بامتصاص الكالسيوم الموجود في العظم، ويعمل على زيادة كثافته وصلابته، ومن الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين: البيض، واللبن، والسمك، وغيرها الكثير.

-تدريبات بيلاتيس، وهي مجموعة من تمارين الامتداد الفعالة جداً لحلّ مشكلة قصر القامة، حيث تعمل على تمديد الغضاريف والمفاصل ممّا يساعد على نموّها وبالتالي زيادة طولها.

– تمارين اليوغا بأنوعها المختلفة، والتي تهدف بشكل رئيسي إلىتعزيز كافة وظائف الجسم التي تعمل داخلياً بدلاً من التركيز على التمديد، وذلك من خلال الالتزام بأدائها مرتين خلال الأسبوع الواحد.

– تدريبات أوزان الكاحل، وهو أحد التمارين الخاصة بتمديد الغضاريف والأربطة في مناطق عظام الفخذ وكذلك الساق، حيث تعمل على تكبير حجم الغضاريف ممّا يساعد في زيادة الطول.

تدريبات التدلّي أو التعلّق التي تعمل على تمديد العمود الفقري والغضاريف، من خلال تثبيت الجسم على عمود ثابت ورفع الجسم بقوة على ارتفاع لا يقلّ من أربع بوصات على الأقل عن الأرض.

الركلة الهزازة وهي تدريبات ذات تأثير كبير على طول القامة وخاصة عند دمجها مع تدريبات التمديد، ويقوم بها بشكل خاصّ محترفي الفنون القتالية. تمارين القفز للأعلى، كما في لعبة كرة السلة، التي تساعد بشكل كبير على إمداد الجسم وهذا ما يفسر طول قامة لاعبي كرة السلة. الحفاظ على وضعية ثابتة ومستقيمة، حيث يجعل ذلك من غضروف العمود الفقري مستقيماً ويحول دون انخفاضه إلى الأسفل وبالتالي قصر القامة.

– ينصح بالحصول على العناصر الغذائية والطبيعية والمعدنية الأساسية والتي تساعد بشكل رئيسي على النمو وطول القامة، حيث تعتبر الأحماض الأميتية أساساً لتعزيز نمو وقوة العظام والنسجة، وكذلك الكالسيوم الذي يساعد على نمو الهيكل العظمي بشكل خطي مما يعطي طول للعظام، وكذلك البروتين الذي يعتبر أساساً للنموّ السليم، وكذلك هرمونات النمو البشري.

– الابتعاد قدر الإمكان عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات والتي تعمل على زيادة الوزن وبالتالي تعطي مظهر غير متناسق للجسم، حيث إنّ النحافة والجسم المتناسق من شأنه أن يعطي شكلاً أطول للجسم. تناول الأطعمة الغنيّة باليود كالأسماك بأنواعها المختلفة بشكل خاص والمأكولات البحرية بشكل عام، وخاصة في مراحل النمو الأولى.