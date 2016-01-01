العلماء: يفضل الاحتفاظ بأسنان الأطفال اللبنية بعد سقوطها
بواسطة 10 دقيقة مضت
قال علماء أمريكيون من جامعة كاليفورنيا إنه يُفضل الاحتفاظ بأسنان الأطفال اللبنية بعد سقوطها والاعتناء بها، لأن الصغار قد يستفيدون منها مستقبلا.
ويعلل المختصون هذا بأن أسنان الإنسان تحتوي على خلايا جذعية قد تستخدم لتجديد النسيج للأسنان.
وللأسنان اللبنية لدى الأطفال، قيمة خاصة لأنها تحتوي على خلايا جذعية من أنواع مختلفة، بينما تحتوي الأسنان لدى البالغين على نوع واحد من الخلايا المذكورة، طبقا لما ورد بوكالة “أنباء الشرق الأوسط”.
وينصح المختصون بالاحتفاظ بالأسنان اللبنية في مجمدة الثلاجة.
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