الرئيسية | طب وصحة | العلماء: يفضل الاحتفاظ بأسنان الأطفال اللبنية بعد سقوطها

العلماء: يفضل الاحتفاظ بأسنان الأطفال اللبنية بعد سقوطها

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
العلماء: يفضل الاحتفاظ بأسنان الأطفال اللبنية بعد سقوطها

قال علماء أمريكيون من جامعة كاليفورنيا إنه يُفضل الاحتفاظ بأسنان الأطفال اللبنية بعد سقوطها والاعتناء بها، لأن الصغار قد يستفيدون منها مستقبلا.

ويعلل المختصون هذا بأن أسنان الإنسان تحتوي على خلايا جذعية قد تستخدم لتجديد النسيج للأسنان.

وللأسنان اللبنية لدى الأطفال، قيمة خاصة لأنها تحتوي على خلايا جذعية من أنواع مختلفة، بينما تحتوي الأسنان لدى البالغين على نوع واحد من الخلايا المذكورة، طبقا لما ورد بوكالة “أنباء الشرق الأوسط”.

وينصح المختصون بالاحتفاظ بالأسنان اللبنية في مجمدة الثلاجة.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات