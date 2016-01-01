الرئيسية | طب وصحة | تلوث الهواء يضعف وظائف الأوعية الدموية بالرئتين

تلوث الهواء يضعف وظائف الأوعية الدموية بالرئتين

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تلوث الهواء يضعف وظائف الأوعية الدموية بالرئتين



حذرت دراسة طبية حديثة من التأثير السلبي لتلوث الهواء فى إضعاف وظيفة الأوعية الدموية فى الرئتين، وفقا لأحدث الأبحاث الطبية التي أجريت على أكثر من 16.000 مريض.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تبحث فى تلوث الهواء وتأثيره على الأوعية الدموية الرئوية، حيث تعد مشكل صحية رئيسية بين الأشخاص الذين يعيشون فى مناطق حضرية تعانى من التلوث، حيث أن ممارسة الرياضة فى هذا الهواء الملوث قد يتلف الرئتين وربما يؤدى إلى فشل القلب “، طبقا لما ورد بوكالة “أنباء الشرق الأوسط”.

واوضح الدكتور جان فرانسوا أرجاشا أستاذ أمراض القلب فى مستشفى “بروكسل” فى بلجيكا، إن هذه الدراسة تبرز أهمية توفير بيئة نظيفة والسيطرة على عوامل الخطر التقليدية، مثل ارتفاع الكوليسترول في الدم، والحد من مرض السكر النوع الثاني، فضلا عن خفض تراكم الجسيمات السامة لغازات اكسيد النيتروجين أحد أهم ملوثات الدورة الدموية الرئوية والمساهمة على تلفها.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات