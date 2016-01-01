وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في دقيقة واحدة

تبييض الأسنان من الأمور التي تزيد من جمال وجاذبية المرأة ولأن الابتسامة الساحرة لن تكمل إلا بأسنان بيضاء وناصعة ولأن عمليات تبييض الأسنان تكون مكلفة بعض الشيء ولا تستطيع الكثيرات القيام بها، ونقدم لك وصفة طبيعية على طريقة الدكتور أوز والذي نصح باستخدامها لتقوية وتبييض الأسنان.

المكونات:

ربع كوب بيكربونات الصوديوم

نصف عصير ليمونة

قطنة نظيفة

الطريقة:

تخلط بيكربونات الصوديوم مع الليمون جيدا وبعد ذلك يتم مسح الأسنان بواسطة قطنة مبللة بالخليط لمدة دقيقة وغسل الأسنان بالماء.. تكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع ولكن بعد غسل الأسنان بالمعجون وتنظيفها جيدا وستلاحظون فرقا بلون الأسنان مع تكرار الاستخدام.