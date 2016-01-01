الرئيسية | طب وصحة | وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في دقيقة واحدة

وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في دقيقة واحدة

بواسطة أخبارنا المغربية 4 ساعات 23 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في دقيقة واحدة

تبييض الأسنان من الأمور التي تزيد من جمال وجاذبية المرأة ولأن الابتسامة الساحرة لن تكمل إلا بأسنان بيضاء وناصعة ولأن عمليات تبييض الأسنان تكون مكلفة بعض الشيء ولا تستطيع الكثيرات القيام بها، ونقدم لك وصفة طبيعية على طريقة الدكتور أوز والذي نصح باستخدامها لتقوية وتبييض الأسنان.

 

المكونات:

ربع كوب بيكربونات الصوديوم

نصف عصير ليمونة

قطنة نظيفة

 

الطريقة:

تخلط بيكربونات الصوديوم مع الليمون جيدا وبعد ذلك يتم مسح الأسنان بواسطة قطنة مبللة بالخليط لمدة دقيقة وغسل الأسنان بالماء.. تكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع ولكن بعد غسل الأسنان بالمعجون وتنظيفها جيدا وستلاحظون فرقا بلون الأسنان مع تكرار الاستخدام.

 
مجموع المشاهدات: 369 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات