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6 نصائح تساعد في علاج نزلات البرد

بواسطة أخبارنا المغربية 4 ساعات 15 دقيقة مضت
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6 نصائح تساعد في علاج نزلات البرد

نزلات البرد والإنفلونزا من أكثر الأمراض انتشارا في فصل الشتاء نظرا لبرودة الطقس التي تضعف مناعة الجسم مما يجعله أكثر عرضة لأمراض الشتاء.

 

ويقدم الدكتور أسامة عبد اللطيف استشارى أمراض الحساسية والمناعة، 5 نصائح تساعد في علاج نزلات البرد، منها:-

 

1- الإكثار من تناول الماء والسوائل الدافئة كالينسون والتيليو والليمون الدافئ مع العسل لتعويض الجسم السوائل المفقودة بسبب الحمى والإفرازات المخاطية.

 

2- الإكثار من تناول شوربة الدجاج لأنها تقوى المناعة كما تساعد على تخفيف الالتهاب والاحتقان.

 

3- تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافين لأنها تضعف المناعة.

 

4- الغرغرة بمحلول ماء دافئ مع الملح عدة مرات في اليوم لتخفيف السعال والتهاب الحلق.

 

5- الإكثار من تناول الحوامض كالبرتقال واليوسى لاحتوائهم على فيتامين سى.

 

6- الاهتمام بتهوية المنزل باستمرار مع الراحة التامة.

 
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