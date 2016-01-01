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مستحضرات الحديد قد تسبب مشكلات للمعدة

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 57 دقيقة مضت
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مستحضرات الحديد قد تسبب مشكلات للمعدة

ذكرت مجلة "أبوتيكن أومشاو" أن المستحضرات، التي يصفها الطبيب لمواجهة نقص الحديد، قد تسبب مشكلات للمعدة.

ولتجنب هذه المشاكل، تنصح المجلة الألمانية بتعاطي المستحضر أثناء تناول الوجبة، وليس قبلها، ولكن في هذه الحالة يمتص الجسم حينئذ القليل من الحديد، وهو ما يمكن مواجهته من خلال تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C، التي تعزز من امتصاص الجسم للحديد، مثل البرتقال واليوسفي، مع تجنب الأطعمة، التي تحد من امتصاص الحديد، مثل منتجات الحليب والسبانخ.

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