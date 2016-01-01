دراسة: الأطعمة الغنية بالدهون تساعد على إنقاص الوزن

في الوقت الذي ينصح الكثير من خبراء التغذية بضرورة تجنب الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة، أكدت دراسة جديدة على أهمية استهلاكها بشكل معتدل للمساعدة على خسارة الوزن.



وأفادت الدراسة الإيرلندية التي نشرت نتائجها مجلة التغذية الأمريكية أن تناول الأطعمة الدهنية مثل الزبدة والجبن واللحوم الحمراء يمكن أن يحسن الصحة العامة ويقي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان.



وبيّنت الدراسة أن الأشخاص الذين اعتمدوا على نظام غذائي غني بالدهون الطبيعية المشبعة، انخفضت لديهم معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع الثاني، وفقاً لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.



ودعت الدراسة إلى تغيير المفاهيم الصحية التي تحذر من الأطعمة الغنية بالدهون الطبيعية مستدركة بالقول: "يجب علينا التوقف عن تناول الوجبات الغذائية عالية الكربوهيدرات اللجوء لتناول الوجبات الغنية بالدهون الطبيعية المشبعة مع تجنب الدهون الصناعية".



ومن الأطعمة الدهنية التي تنصح الدراسة باستهلاكها بشكل معتدل للوقاية من أمراض القلب والسكري هي الأفوكادو والمكسرات وسمك السلمون والتونة وزيت الزيتون، غير أن الدراسة لم تحدد كميات معينة لاستهلاك هذه الأطعمة الدهنية.