سرطان البحر الأزرق.. يساعد العلماء لإيجاد أدوية لأمراض خطيرة

ويربي يوسي بن الرئيس التنفيذي لشركة أمورفيكال للتكنولوجيا الحيوية في إسرائيل جراد البحر ذي اللون الأزرق منذ أكثر من عشر سنوات في أحواض مياه عذبة في صحراء وادي عربة. ولاحظ يوسي بن قبل نحو 12 عاما أن القشريات التي يربيها تستطيع بناء قشور أو عظام جديدة بسرعة مذهلة.

ويحتاج المحار الآخر الذي يعيش في مياه البحر الغنية بالكالسيوم لفترة تصل إلى شهر للتخلص من قشوره أو عظامه وبناء أخرى جديدة. والمفاجأة كانت أن جراد أو سرطان البحر الأزرق اللون يقوم بتلك العملية في ثلاثة أيام فقط على الرغم من أنه يعيش في المياه العذبة التي تحتوي على كالسيوم أقل.

وعندما درس يوسي الأمر اكتشف أن تلك القشريات لديها هيكل يشبه الحجر في معدتها يسمى حصوة المعدة. وعندما فحص علماء حصوة المعدة تحت المجهر اكتشفوا نوعا من الكالسيوم يُعرف باسم كربونات الكالسيوم غير المتبلور المستقرة.

وقال يوسي إن كربونات الكالسيوم غير المتبلور قابلة للذوبان 100 مرة أكثر من الأشكال المتبلورة الشائعة للكالسيوم المتوفر في السوق ولها ضعفا معدل الامتصاص. وأضاف "إنه بالفعل ما نفتقده حتى الآن. لأن كل الكالسيوم الموجود في أنحاء العالم متبلور والكالسيوم الذي اكتشفناه غير متبلور".

وفي المختبرات يتم إنتاج هذا النموذج الفريد من الكالسيوم بشكل صناعي من خلال عملية تحاكي الآليات الطبيعية في جراد البحر الأزرق. والكالسيوم هو أكثر العناصر وفرة في الجسم البشري، إذ أنه ضروري لانقباض الأوعية الدموية وانبساطها وقيام العضلات بوظائفها ونقل الإشارات العصبية والإشارات بين الخلايا وإفراز الهرمونات. ويمكن أن يسبب نقص الكالسيوم أمراضا.

وقال يوسي "عالجنا أساسا مشكلة الكالسيوم بتوفيره حيويا. إنه يماثل الأسمدة للنباتات. إذا أبعدناها (الأسمدة) ستتلف كامل آلياتها. وما إن نوفر لها الأسمدة تعمل الآلية كلها بشكل جيد.. فاكهة.. أوراق وكل شيء. نفس الشيء يحدث مع الإنسان."

وأظهرت تجربة سريرية أجرتها الشركة ونشرتها أن امتصاص النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث للكالسيوم غير المتبلور يعادل ضعفي امتصاص الكالسيوم المتبلور.