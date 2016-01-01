5 مشروبات صباحية تمنع إصابتك بالأمراض طوال العمر

نصح الدكتور عماد العطار استشارى التغذية العلاجية خلال ندوة التوعية بالجمعية المصرية صباح اليوم بضرورة الاهتمام بتناول 5 أنواع من المشروبات يوميا على الريق بالتبادل فيما بينها، وذلك لتحسين صحة الجسم وعلاج العديد من المشكلات الصحية والوقاية من الأمراض عموما.

وقال العطار: إن المشروبات الخمس إذا تمت المواظبة على شربهم يوميا بالتبادل على الريق فإن ذلك يضمن عدم دخول الأمراض إلى جسم الإنسان طوال حياته، فكل نوع من هذه المشروبات يحتوى على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية ومركبات تنشيط دورة الدم وحماية أجهزة وأنسجة الجسم من الإضرار بما يضمن الحياة في أفضل ظروف صحية، ويمكن الإشارة إلى فوائد هذه المشروبات خلال النقاط التالية.

1-مشروب الليمون والثوم

هذا المشروب يعد من أفضل أنواع المشروبات التي يمكن الاعتماد عليها لتحسين صحة الجسم والوقاية من الأمراض، حيث إن تناوله على معدة فارغة يساعد على تنشيط دورة الدم ومنع تراكم الدهون ومحاربة السمنة والتخلص الأمن من السموم وطرد الفضلات وعلاج أمراض الكبد.

2- الماء والكمون:

يساعد تناول الماء والكمون في فترات الصباح الأولى على تنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات الضغط، وذلك لأن الكمون غني بالبوتاسيوم الذي يحافظ على صحة القلب، فكوب صغير من هذا المشروب يساعد على تخفيف آلام مرضى الضغط والقلب والشرايين والأشخاص الذين يعانون من الالتهابات لمستمرة خاصة كبار السن.

3- عصير الصبار:

تناول ملعقتين من عصير الصبار مع ملعقة من الكمون في كوب من ماء دافى صباحا يفيد جدا في تنشيط كافة أجهزة الجسم، كما أنه يذيب الدهون ويعالج اضطرابات الجهاز الهضمى ويحارب بشدة الجذور الحرة المسببة للسرطان والشيخوخة.

4- شراب الزبيب:

ويمكن إعداد هذا المشروب بنقع الزبيب طوال الليل ثم تناوله مع مائه صباحا على الريق، فهو مشروب غنى بالألياف ويساعد على منع الإصابة بأمراض الجهاز الهضمى خاصة الإمساك، بالإضافة إلى كونه فعالا في طرد السموم وتنقية الدم وتحسين دورة الدم والصحة الإنجابية.

5- الليمون والعسل الدافىء:

ويعد هذا المشروب من أشهر المشروبات المتعارف على فوائدها في خسارة الوزن وتنظيف الجسم عموما من الشوائب والسموم، كما أنه ينشط الجهاز الهضمى ويقوى المناعة ويوفر للجسم معدل رائع من مضادات الأكسدة ويعالج أيضا أمراض الكلى والكبد ومشكلات البشرة والجلد.