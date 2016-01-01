لللمتزوجين...أفضل 9 أطعمة لتحقيق حلم «الأبوة» وزيادة القدرة على الإنجاب

يواجه البعض مشكلة صحية تؤدي إلى العقم وعدم القدرة على الإنجاب، تتمثل في انخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعف حركتها لكن هناك بعض الأطعمة التي يمكنها المساعدة، في حل المشكلة وتحقيق حلم "الأبوة" بشرط التخلي عن التدخين، والتخلص من الوزن الزائد في حالة وجوده، ومن بين هذه الأطعمة التي حددها خبراء الصحة الإنجابية:

الموز:

يحتوي الموز على إنزيم الـ" بروميلين "الذي يلعب الدور الأكبر في التحكم بالهرمونات الجنسية، كما يحتوي على فيتامينات A، B1 وC التي تعزز إنتاج الحيوانات المنوية، وتمنحها القوة والقدرة على الحركة والبقاء على قيد الحياة فترة أطول.

الشيكولاتة الداكنة:

تحتوي الشيكولاتة الداكنة على المادة الفعالة المعروفة باسم HCL L-أرجينين، وهي تساعد في زيادة كمية السائل المنوي وزيادة عدد الحيوانات المنوية.

الثوم:

الثوم غني بمركب "الأليسين" الذي يساعد في تحسين الدورة الدموية، ويعزز إفراز الحيوانات المنوية ويقويها كما يحتوي على فيتامين B6 والسيلينيوم اللذين يتحكمان في على إفراز الهرمونات الجنسية ويقللان من مخاطر إنتاج حيوانات منوية مشوهة تؤدي إلى زيادة فرص الإجهاض، أو إصابة الجنين بمتلازمة داون.

الرمان:

الرمان غني بمضادات الأكسدة خاصة مركب CoQ10 الذي يساعد على حماية الخلايا، من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة ويحمي الحمض النووي، وهو ضروري لصحة الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة.

لحوم البقر:

يحتوي لحم البقر على الزنك الذي يحمي الحيوانات المنوية من أضرار الجذور الحرة، ويمنع تحول التستوستيرون إلى هرمون الأستروجين وهو ما يعزز الرغبة الجنسية، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين B12 المعروف أيضا باسم "كوبالامين"، والذي يشارك في عملية الانقسام الخلوي ويؤدي نقصه إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة، وينصح الأشخاص الذين يعانون من نقص عدد الحيوانات المنوية بتناول مكملات فيتامين B 12.

ويحتوي لحم البقر أيضًا على مركب "كارنيتين L" وهو أحد المغذيات الضرورية لخلايا الحيوانات المنوية التي تحتاج إلى تركيزات عالية من الكارنيتين لعملية التمثيل الغذائي والطاقة الحركية، وتشير الدراسات إلى أن انخفاض مستوى تركيز الكارنيتين يرتبط بشكل مباشر مع عدد الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة.

الجوز:

الجوز غني بمركبات "أرجينين" التي تساعد في زيادة كمية السائل المنوي وتحفيز إنتاج الحيوانات المنوية، كما يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعزز الدورة الدموية في الجهاز التناسلي، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين E وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة، التي تحمي الحمض النووي والحيوانات المنوية من أضرار الجذور الحرة.

السبانخ:

السبانخ أحد المصادر الغنية بحمض الفوليك الضروري، لزيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين صحتها وقدرتها على الحركة، وتشير الدراسات العلمية إلى أن الرجال الذين يعانون من انخفاض مستويات حمض الفوليك، ترتفع لديهم مخاطر انخفاض عدد الحيوانات المنوية واحتوائها على عدد غير متناسب من الكر وموسومات، وهو ما يؤديا لي تشوهها وزيادة فرص الإجهاض أو ولادة أطفال مصابين بعيوب خلقية مثل متلازمة داون.

سلطة الفاكهة:

سلطة الفواكه المكونة من الفراولة والبرتقال والكرز تحتوي على الكثير من المركبات المضادة للأكسدة، التي تحافظ على صحة الحيوانات المنوية وتحميها من التشوه والتلف، بالإضافة إلى أنها تساعد في زيادة عددها وهي أيضا غنية بحمض الفوليك الذي يقويها ويزيد من قدرتها على الحركة،كما أن مضادات الأكسدة تساعد في قتل الجذور الحرة التي تؤدي إلى تشوه الحيوانات المنوية، وهي غنية أيضًا بفيتامين C الذي يعزز قدرة الحيوانات على الحركة ويحسن فرص الإخصاب.

البيض:

البيض يساعد في تعزيز الخصوبة وزيادة عدد الحيوانات المنوية لأنه يحتوي على فيتامين E الذي يحول دون تدهور أنسجة الخصيتين، كما أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تقتل الجذور الحرة وتحمي الحيوانات المنوية من إضرارها.

نصائح إضافية:

- التوقف عن التدخين الذي يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعف حركتها.

- عدم تعرض كيس الصفن لدرجات حرارة زائدة.

- التخلص من السمنة الوزن الزائد حال وجودة.

- التوقف عن تناول بعض الأدوية والمضادات الحيوية التي تهاجم خلايا الحيوانات المنوية.

- الالتزام بتناول وجبات غذائية متوازنة.