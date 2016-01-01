5 مضادات حيوية طبيعية تعالج نزلات البرد وتخفض الحرارة

نصحت الدكتورة رضوى طاهر أخصائية التوعية والتثقيف الصحى بتجربة 5 علاجات منزلية مفيدة في السيطرة على أعراض نزلات البرد قبل اللجوء إلى الأدوية الكيماوية، حيث تساعد هذه العلاجات الطبيعية على التخلص من أعراض الزكام وارتفاع درجة حرارة الجسم والحمى والالتهابات كونها بمثابة مضاد حيوى طبيعى.

وقالت رضوى إن هذه العلاجات تضمن تنشيط كفاءة جهاز المناعة بصورة مذهلة وتدعيم الدورة الدموية والقضاء مباشرة على الميكروب أو الفيروس المسبب للزكام أو الإنفلونزا وذلك دون آثار جانبية أو اضرار تلحق بالجسم ،كما أنها آمنة على الأطفال والكبار ومتوافرة في كل منزل كالتالى.

1- الكزبرة:

الاعتماد على الكزبرة في التخلص من نزلات البرد يعد حلا جيدا لأنها نوع من المضادات الحيوية النباتية وتساعد على قتل فيروس البرد، كما أنها تدعم جهاز المناعة ويمكن الاستفادة منها بغلى مقدار من حبوبها في الماء وتناول المشروب.

2- الزنجبيل:

يمتاز الزنجبيل باحتوائه على مضاد حيوي نباتي يقضي على فيروسات البرد والإنفلونزا سريعا، ويدعم المناعة، ويخفف الالتهابات ويسكن الألم ويسرع الشفاء بدرجة مذهلة وهو مشروب له فوائد جمة ويفضل تناوله دافئا.

3- بذور الشبت:

من أفضل العلاجات الفعّالة للحمّى وارتفاع درجة الحرارة هي بذور الشبت، لأن مكونات هذه البذور تعمل كمضادات للبكتريا، وخافضة للحرارة بدرجة سريعة.

4- بذور الحلبة:

يعتبر مشروب بذور الحلبة واحد من أفضل الطرق التي تعالج نزلات البرد وتخفض الحرارة وهى مفيدة جدا للأطفال والكبار.

5- نشا الأرز:

وهو مشهور عند العطارين وكان يستخدم منذ العصور القديمة لخفض درجة حرارة الجسم وإدرار البول وتسكين الآلام وهو مناسب جدا للأطفال وكبار السن.