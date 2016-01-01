كوريا الجنوبية تأمر بأكبر عملية إعدام للدواجن لاحتواء أنفلونزا الطيور

قالت وزارة الزراعة اليوم الجمعة، إن كوريا الجنوبية أمرت بأكبر عملية إعدام على الإطلاق للدجاج وغيره من الطيور لمواجهة أنفلونزا الطيور التي تنتشر بمعدل لم يسبق له مثيل.



وأمرت الوزارة بإعدام أربعة ملايين طائر آخر ليصل العدد الإجمالي للطيور التي جرى إعدامها منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 16 مليوناً أي ما يعادل تقريباً خمس ما لديها من طيور.



ورفعت كوريا الجنوبية حالة الخطر من أنفلونزا الطيور في البلاد إلى أعلى مستوى للمرة الأولى يوم الخميس بسبب التفشي السريع لفيروس "اتش5إن6". وتقول الحكومة إنها اكتشفت 54 حالة إصابة بالفيروس في الطيور منذ الإبلاغ عن أول تفش في 18 نوفمبر (تشرين الثاني).



وقال وزير الزراعة كيم جي سو للصحافيين: "يبدو أنه (الفيروس) شديد العدوى إلى حد بعيد وينتشر بسرعة أكبر من فيروس اتش5إن8 الذي حدث في 2014".



وجرى إعدام نحو 14 مليون طائر إلى أن تمت السيطرة في نهاية الأمر على ذلك التفشي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.



وعلى الرغم من ظهور حالات إصابة بين البشر بفيروس "اتش5إن6" في أماكن أخرى مثل الصين فإنه لم يتم رصد حالات إصابة بين البشر في كوريا الجنوبية.



وكثفت الحكومة بالفعل إجراءات الحجر الصحي بما في ذلك إصدار حظر مؤقت على نقل الطيور في سائر أنحاء البلاد.