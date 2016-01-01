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دراسة: المشروبات الغازية الخالية من السعرات لا تساعد في خفض الوزن وتزيد الشعور بالجوع

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
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دراسة: المشروبات الغازية الخالية من السعرات لا تساعد في خفض الوزن وتزيد الشعور بالجوع

كشفت دراسة جديدة عن أن المشروبات الغذائية الخالية من السعرات الحرارية (الدايت) لا تساعد على خفض الوزن لأنها تجعل الأشخاص يأكلون أكثر لتعويض ما يتناولونه من السعرات.

وقال العلماء، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، إن المشروبات الغازية الخالية من السعرات الحرارية تزيد من شعور الانسان بالجوع ورغبته في تناول الطعام.

وأضاف العلماء أن المتطوعين الذين تم منحهم محليات صناعية الموجودة في هذه المشروبات كان من المفترض أن يفقدوا بعضا من الوزن بتجنبهم السكر الموجود في المشروبات العادية. إلا
أنهم قاموا ببساطة بتعويض ذلك الفارق في السعرات الحرارية في أطعمة الغداء بعد تأكدهم من أن المشروبات لن تزيد من وزنهم.

ووصف الدكتور سيو لينج بهيئة العلوم والبحث والتكنولوجيا في سنغافورة والذي ترأس البحث- هذه النتائج بأنها “مفاجئة” .

وأضاف أن “الطاقة التي يتم توفيرها من استبدال السكر بمواد التحلية غير الغذائية يتم تعويضها بشكل كامل في شكل وجبات تالية وفقا للدراسة الحالية، ومن ثم فلا يوجد اختلاف في الاستهلاك اليومي من السعرات الحرارية”.

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