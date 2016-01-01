كيف تهتم بصحة أسنانك في مواسم أكل الحلوى؟

خلال مواسم أكل الحلويات مثل الأعياد والاحتفالات عليك الانتباه لصحة أسنانك بدرجة أكبر، لأن كمية السكر التي تستهلكها ترتفع. ويشدد أطباء الأسنان على ضرورة مراقبة ما تأكله في مثل هذه المواسم، بحيث تكون الاختيارات مناسبة فلا تتسبب في زيادة مشاكل الحساسية أو التسوس. بعض الأشخاص مثلاً لا تناسبهم المشروبات السكرية، والبعض الآخر تتأثر أسنانه إذا تناول حلوى لزجة أو مطاطية.





إليك أهم النصائح الواجب اتباعها في مواسم أكل الحلوى:



* اغسل أسنانك بانتظام، لكن لا تُطل فترة غسلها. الحد الأقصى حسب توصيات الجمعية الأمريكية لطب الأسنان 3 دقائق.



* بالنسبة للمشروبات اجعل الأولوية للساخن خاصة في الشتاء، وليس البارد، وتجنّب مشروبات الصودا التي تحتوي حمضيات.



* في أيام الشتاء تحتاج إلى تقليل مدخلات جسمك من السكريات، وزيادة شرب الماء. أما العكس فيؤدي إلى زيادة التسوس.