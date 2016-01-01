7 أطعمة لتحسين قدرات أبنائك العقلية

بدأ العد التنازلي لاستعداد الأسر المصرية لامتحانات نصف العام الدراسي، مما يتطلب تركيز الأم في توفير كل سبل زيادة تركيز الأبناء، وزيادة قدراتهم على الاستيعاب واستدعاء المعلومات.

وتشير دكتورة هدى مدحت اختصاصية التغذية إلى أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن للأم أن تقدمها لأبنائها بشكل منتظم، لتزيد من قدرة العقل على التركيز وتخزين المعلومات واستدعائها بسهولة.

عين الجمل

لأنه يحتوي على عنصر "البوليفينول"، الذي يعمل على تحسين الاتصالات بين الخلايا العصبية في الدماغ، لذلك فتناول حفنة من عين الجمل في اليوم، تحسن كفاءة الذاكرة بنسبة 19%.

القهوة

تعمل القهوة على تعزيز القدرات العقلية، لما يحتويه من كافيين، ولكن مع ضرورة تجنب تناول جرعة زائدة من مادة الكافيين، فليكفي فقط في اليوم تناول كوب أحد هي أيضا ليست جيدة للصحة.

الأسماك

تحتوي الأسماك بمختلف أنواعها، على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على زيادة قوة الدماغ، وقدرة العقل على التذكر، وللحصول على فوائد الأسماك يفضل تناول على الأقل مرة أسبوعيا.

السبانخ

تحتوي السبانخ على عنصر الماغنيسيوم الذي يعمل على تمدد الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم ومنها الدماغ.

زيت الزيتون

يتكون هذا الزيت من الأحماض الدهنية ومادة البوليفينول التي تعمل على تحسين قدرة الدماغ على الاستيعاب والتذكر.

بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من البروتين والألياف، التي تساعد على تعزيز الدماغ عند إضافتها إلى اللبن أو الحبوب.

الشيكولاتة الداكنة

هي الأفضل لعمل العقل، لأنها تعمل على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يجعلها تساعد على التركيز.