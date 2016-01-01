5 عادات حياتية تحافظ على جهازك الهضمي

من أكثر المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثيرون اضطرابات الجهاز الهضمي، خاصة من تضطرهم ظروف عملهم للتواجد طوال اليوم خارج البيت، فيعتمدون في أكلهم على الوجبات الجاهزة، المليئة بالدهون المشبعة، التي تصيب الجهاز الهضمي بمختلف الأمراض، كعسر الهضم والغازات.

ويؤكد دكتور سيد شلبي أستاذ الأمراض الباطنة أنه يمكن الحفاظ على الجهاز الهضمي، وتنظيم عمله، من خلال اتباع النصائح التالية.

الالتزام بتناول الكثير من الخضروات الورقية والمكسرات والبقوليات، يوميا، لأنها كلها أطعمة غنية بالألياف، التي تعمل على تنظيم حركة المعدة والأمعاء.

الابتعاد عن الأطعمة التي تسبب مشكلات في الهضم، أو حرقة في المعدة أو انتفاخ أو غازات، كالأطعمة الجاهزة والمشروبات الغازية بشكل خاص.

التقليل قدر الإمكان من تناول السكريات والدهون، والاعتماد على تناول الأطعمة الصحية كالبروتينات والألياف والدهون الصحية الموجودة في الأسماك والمكسرات.

الإكثار من تناول الماء، لأنه يمد الجسم بالأكسجين، الذي ينقي الجهاز الهضمي والكبد والكليتين، كما أنه ينظم حركة المعدة، ويخلصك من الإمساك.

تجنب المقليات والدهون، لأنها صعبة الهضم، إلى جانب أنها تزيد الوزن بسرعة.