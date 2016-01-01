بالفيديو.. 5 مشروبات تحسن رائحة الجسم

يمكن للإنسان أن يحصل على رائحة جسد مميزة عن طريق طعامه وشرابه، وهو ما عرضه مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

من بين تلك الأطعمة التي تساعد على تحسين رائحة العرق، الزنجبيل، الشوفان باللبن والزبادي، النعناع، الكيوى بالعسل وقطرات ماء الورد على المياه.