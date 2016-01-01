7 أطعمة تمنح جلدك الشباب والحيوية إلى الأبد

كل امرأة تتمنى أن تتمتع ببشرة شابة خالية من التجاعيد للأبد، والكثيرات يدفعن مبالغ طائلة لتحقيق هذه الأمنية، من خلال عمليات التجميل وشد البشرة ونفخها.

ولكن تشير دكتورة "مارينا بريدو" استشاري الأمراض الجلدية إلى أنه يمكن تحقيق هذه الأمنية من خلال تناول مجموعة من الأطعمة بشكل منتظم، والتي تحتوي على مواد تحافظ على بشرتك، وتجعلها شباب إلى الأبد.

المانجو لتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد

لأنها تحتوي على فيتامينات A وC، اللذان يعملان معًا لتفتيح وتعزيز دوران الخلية لتحقيق نعومة الجلد، وجعله أكثر شبابًا.

الطماطم لحمايتك من أضرار الشمس

تناول الطماطم المطبوخة، مثل تلك التي تضاف إلى الخضراوات المختلفة تحتوي على أعلى مستويات من اللايكوبين، وهو مانع للأشعة فوق البنفسجية الضارة لجسمك.

الخيار

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، مما يجعله يرطب البشرة، ويعمل على تهدئة الجلد من أي التهابات.

الفراولة للحصول على النضارة

تحتوي على فيتامين C الذي يجعل البشرة أكثر إشراقًا.

الفلفل الأحمر لبشرة ناعمة ونضرة

تناولك الفلفل الأحمر الطازج الغني بفيتامين C، يعزز إشراق بشرتك، ويحمي جلدك، ويحتفظ به رطبًا.

البرتقال الأحمر يمنع الشيخوخة

البرتقال الذي يحمل اللون الأحمر من الداخل، غني بمضادات الأكسدة التي تحمي بشرتك من محاولات الجذور الحرة في إتلاف خلايا بشرتك، كما أنه يحمي جلدك من التلوث، وأشعة الشمس الضارة أو دخان السجائر.

التوت يمنع ترهل الجلد

مركبات الفلافونويد التي يحتوي عليها التوت، تساعد على تقوية الأنسجة الضامة في الجلد، وتعزيز الكولاجين، وكذلك احتواءه على فيتامين C يساعد على تجديد خلايا بشرتك.