8 فوائد غير متوقعة لتناول زهرة الموز

يعد الموز من الفواكه الشهية التي يرغب الكثيرون بتناولها بشكل يومي، وتعطي نكهة مميزة لأطباق الحلويات عند إضافتها إليها.



ويعتقد الكثيرون أن الثمرة الداخلية هي الجزء الوحيد من الموز الصالحة للأكل، لكن بالإمكان تناول زهرة الموز والحصول على فوائدها المدهشة التي نستعرضها فيما يلي بحسب ما أورد موقع لايف هاك الإلكتروني:



1- علاج الالتهابات



تحتوي زهرة الموز على مركب يسمى الإيثانول الذي يملك خصائص مضادة للميكروبات، واستخدمت منذ القدم لعلاج الجروح والالتهابات الجلدية، وبالإضافة إلى قدرة الإيثانول على قتل البكتيريا، فهو فعال في الحد من مخاطر الأمراض التي تنتقل بالعدوى.



2- إبطاء عملية الشيخوخة



زهرة الموز غنية بفيتامين سي ومركبات العفص والفلافونيدات التي تملك خصائص مضادة للأكسدة، وتلعب دوراً هاماً في تخفيف الضغط عن الخلايا وإبطاء عملية الشيخوخة.



3- تعزيز صحة القلب



يمكن تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق زيادة كمية الألياف في النظام الغذائي، وبالتالي الوقاية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وتحتوي زهرة الموز على نسبة عالية من هذه الألياف.



4- تحسين عملية الهضم



تلعب زهرة الموز دوراً هاماً في تحسين عملية الهضم، حيث تحتوي على نوعين من الألياف: القابلة للذوبان والتي تسرع عملية الهضم، وغير القابلة للذوبان والتي تقلل من خطر الإمساك.



5- التخفيف من التوتر



تملك أزهار الموز مستويات عالية من مادة السيروتونين، وهي مادة كيماوية تساعد على التحكم بالمزاج، حيث يؤدي نقص هذا الهرمون إلى الشعور بالاكتئاب، كما أن زيادته تؤدي إلى الشعور بالدوخة.



6- تحسين نوعية النوم



توصف مادة التربتوفان من قبل الأطباء عادة لعلاج اضطرابات النوم، وتحتوي أزهار الموز على نسبة عالية من هذه المادة.



7- تعزيز عمل خلايا الدم الحمراء



تساعد خلايا الدم الحمراء على تزويد الجسم بالأكسجين باستمرار، وتحتوي أزهار الموز على مواد مغذية تقوي عمل هذه الخلايا من خلال ضمان توزيع الأكسجين وحمايتها من الانهيار.



8- تعزيز جهاز المناعة



نظراً لغنى أزهار الموز بالألياف التي تنشط بكتيريا البروبيوتيك المفيدة في القولون، فهي تساعد على تطهير الجهاز الهضمي وتعزيز الجهاز المناعي ضد عدد من الأمراض.