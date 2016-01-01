4 أعشاب طبيعية تحميك من الأمراض الشتوية

تحتاج مكافحة أمراض الشتاء، كنزلات البرد، والعدوى الفيروسية إلى خطة متكاملة الأركان، على أن تعتمد جميعها على المواد الطبيعية، من خضراوات وفواكه وأعشاب، حتى لا تترك الأدوية والمكملات الكيميائية أي آثار جانبية على المدى البعيد.

ويقدم محمد سلام، خبير العلاج بالأعشاب، أهم الأعشاب التي يمكنها أن تحميك من مختلف أمراض الشتاء.

الزعفران

يعتبر الزعفران من الأعشاب التي لها فاعلية عالية في علاج التهابات وآلام المفاصل، بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة القوية التي يحتوي عليها.

الينسون

يحتوي الينسون على العديد من المضادات للأكسدة، مما يجعل بإمكانه تعزيز وظيفة الجهاز المناعي، والمساعدة في محاربة الإنفلونزا أو الالتهابات الفيروسية الأخرى.

زيت الخردل

استخدام زيت الخردل يعد وسيلة ممتازة لعلاج البرد والسعال، كما أنه يساعد على الهضم، ويساعد في تنظيم الدورة الدموية.

ويتم الاستفادة منه بإضافته إلى الأطعمة بانتظام.

الزنجبيل

امزجي ¼ ملعقة صغيرة من الزنجبيل، مع ملعقة طعام من كل من خل التفاح والعسل، و2 ملعقة طعام من الماء.

اعطي المريض، حتى وإن كان طفلك الصغير، ملعقتين صغيرتين من هذا الخليط يوميا، حتى يتلاشى السعال.