5 علامات غير تقليدية على الإجهاد الشديد لا تتجاهلها

يعتقد البعض أن الصداع هو الإشارة الوحيدة التي يخبرك بها جسمك أنك مجهد، وأن مستوى الضغوط قد تزايد. لكن الجسم يرسل عدة إشارات، لذا إذا كنت تشعر ببعض هذه العلامات والأعراض عليك أن تنصت إليها وتخفف الضغوط من حولك، وتعمل على التخلص من عوامل التوتر والإجهاد وتمنح نفسك بعض الاسترخاء:



نزيف اللثة. هذه علامة غير مألوفة، لكن وفقاً لعدة دراسات يعتبر نزيف اللثة غير المبرر علامة رئيسية على الإجهاد الشديد، لأن التوتر يتسبب في تعطيل نظام المناعة، ما يسمح للبكتريا بالنشاط وإلحاق الضرر باللثة.



حب الشباب. من علامات ارتفاع مستوى التوتر ظهور حب الشباب.



حكّة الجلد. وفقاً لدراسات حديثة تشير الحكة المستمرة وغير المبررة للجلد إلى تضاعف مستويات التوتر، وتعتبر الإكزيما من العلامات الرئيسية على الإجهاد.



آلام المعدة. القلق والتوتر يتسببان في المغص وأوجاع البطن. إذا كنت تعاني من مغص متكرر دون سبب واضح قد يكون السبب ارتفاع مستويات الإجهاد.



آلام الفك. التهاب الفك وأوجاعه قد يكون من علامات الإجهاد. إذا استيقظت من النوم ولاحظت أن فكك يؤلمك دون سبب واضح قد يكون ذلك علامة على أنك متوتر.



الصداع. تعتبر نوبات الصداع من العلامات الكلاسيكية على التوتر.