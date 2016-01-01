4 نصائح غذائية تساعد في زيادة كرات الدم البيضاء ورفع المناعة

كرات الدم البيضاء من أهم مكونات جهاز المناعة وكلما زادت كلما أصبح جهاز المناعة قادرا على مقاومة الأمراض، أما في حالة نقصها يضعف الجسم ويصبح غير قادر على مقاومة الأمراض.

ويقول الدكتور محمد العوضى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد: إن كرات الدم البيضاء تمثل جزء مهم في جهاز المناعة وهى مسئولة عن مقاومة أمراض الإيدز والسرطان والكبد، لذا يجب الاهتمام بزيادتها في الجسم، وهناك 4 نصائح غذائية تساعد في زيادة كرات الدم البيضاء، منها:-

1- تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك لأنه يساعد في إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء، وهو موجود في الحليب والبرتقال والجريب فروت والحمضيات الأخرى والسبانخ والفاصوليا.

2- تناول الشاى الأخضر يوميا لأنه يحفز الجسم على خلق خلايا الدم البيضاء.

3- تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض واللحوم الخالية من الدهن والسمك والجبن ومنتجات الصويا.

4- تناول فيتامينات A وC وE المهمة لتطوير خلايا الدم البيضاء وهى موجودة في الخضراوات والفاكهة الطازجة بأنواعها.