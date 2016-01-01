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6 عناصر غذائية تحمي شعرك من التساقط

بواسطة أخبارنا المغربية 15 دقيقة مضت
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6 عناصر غذائية تحمي شعرك من التساقط

تعد مشكلة تساقط الشعر من المشكلات المزعجة التي تعانى منها الكثيرات بشكل كبير والتي تكون نتيجة لسوء التغذية وفقر الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي تساعد على نمو وتقوية بصيلات الشعر.

 

وتقول الدكتورة مها الجمل، أستاذ التغذية: إن الأطعمة الصحية لها دور قوى جدا في علاج مشكلة تساقط الشعر وخاصة الأسماك بكافة أنواعها، وذلك لأنها تحتوى على الأوميجا 3 وهي أحد الأحماض الدهنية المهمة جدا للشعر والجسم والتي تساعد على نمو البصيلات وتقويتها مما يمنعها من التساقط.

 

أيضا هناك العديد من العناصر الغذائية المفيدة جدا للشعر مثل الزنك، البروتين، الحديد فكل ما كان غذائك يحتوى على عنصر من هذه العناصر السابقة كل ماكانت التغذية أفضل لشعرك وبالنسبة للفيتامينات الضرورية للشعر هما فيتامين "ا، سى".. احرصى على تغذية شعرك جيدا من الداخل حتى تحصلى على نتيجة مرضية من الخارج.

 
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