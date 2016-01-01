بالفيديو.. 10 أطعمة لتقوية الجهاز العصبي
يعد الجهاز العصبي من الأجهزة الضرورية داخل جسم الإنسان، حيث يحتوي على عدد كبير من الخلايا العصبية، والتي ترسل تعليمات لباقي أجزاء الجسم بالأوامر للحركة، مما يجعله يحتاج إلى تغذية محددة، تساعد في الحفاظ عليه وتقويته مثل باقي الأعضاء.
لذا يعرض الفيديو التالي، أهم 10 أطعمة تساعد في تقوية الجهاز العصبي للجسم.
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