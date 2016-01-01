دراسة: صيام الليل مفتاحك لجسم رشيق والوقاية من السرطان

أكدت دراسة أمريكية حديثة أن الصيام خلال فترة الليل لمدة 15 ساعة، وتحديداً من الخامسة مساءً وحتى الثامنة صباحاً في اليوم التالي، هي الطريقة المثلى لإنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق والوقاية من أمراض السرطان والسكري، والتمتع بصحة جيدة وعمر أطول، لاسيّما لمن هم في منتصف العمر.



وأوضحت الدراسة الصادرة من جامعة ويسكونسن-ماديسون الأمريكية أن تخفيض السعرات الحرارية اليومية للخمس، أي بنسبة 20%، يدرأ أمراض السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ويقي من أمراض الشيخوخة والزهايمر ويطيل العمر بنسبة 10%، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



واختبر باحثون النظام الغذائي الذي يبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء، ثم الامتناع عن تناول الطعام نهائياً، لليوم التالي، على الفئران التي تشبه البشر في نفس الجينات بنسبة 93%، وبالفعل بيّنت النتائج النتيجة التي آلت إليها الدراسة، حيث عاشت الفئران فترة أطول وأصبحت أقل عرضة للإصابة لأمراض السرطان والأوعية الدموية.