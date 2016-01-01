5 نصائح لعلاج بحة الصوت في الشتاء

يسبب التعرض المباشر لتيارات الهواء البارد خلال فصل الشتاء في إصابة الأحبال الصوتية بالالتهابات التي ينتج عنها بحة الصوت وهى مشكلة مرضية تكمن خطورتها في التهاب الأغشية المخاطية بما يؤثر على شدة الأحبال الصوتية التي لا تستطيع إصدار الصوت بطريقة طبيعية.

ويقول الدكتور أحمد عمران أخصائى الأنف والأذن والحنجرة: إن "بحة الصوت" تحدث لعدة عوامل منها العصبية والتحدث بصوت عال، وكذلك التعرض لالتهابات الصدر ولكن العرض الأكثر شيوعا غالبا يرتبط بالتعرض لتيارات مفاجئة من الهواء البارد خلال فصل الشتاء.

وينصح عمران باتباع 5 خطوات ضرورية لتجاوز أزمة بحة الصوت تجنبا لحدوث أية مضاعفات خطيرة وهى:

1- يجب الحرص على حماية الأغشية المخاطية الملتهبة بفعل بحة الصوت، وذلك من خلال التحدث قليلًا وبصوت منخفض قدر المستطاع.

2- لا ينصح أبدا بإصرار الشخص المصاب بالبحة على إصدار الصوت بوضوح أو حتى بالهمس نظرًا لأن الأحبال الصوتية تكون مشدودة بقوة أثناء هذه الحالة ولا يفضل أبدا الضغط عليها.

3- ينبغي أيضًا تدفئة الرقبة بواسطة شال أو زجاجات دافئة وهو أمر جيد يساعد على تجاوز الأزمة سريعا.

4- يفضل استحلاب البونبون لتحفيز إفراز اللعاب وشرب الكثير من السوائل لترطيب الأغشية المخاطية.

5- يجب أيضا في هذه الحالة التوقف نهائيا عن التدخين، كي لا تتعرض الأغشية المخاطية للإجهاد بشكل إضافي.