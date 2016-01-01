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مشروب طبيعي يقوي المناعة ويقاوم أمراض الشتاء

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مشروب طبيعي يقوي المناعة ويقاوم أمراض الشتاء

في فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا؛ نتيجة برودة الطقس، التي تضعف المناعة، وبالتالي تهاجم الفيروسات الجسم، مما يؤثر على الصحة.

 

ويقدم الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية، وصفة طبيعية، تقوي المناعة، وتقاوم أمراض الشتاء.

 

المكونات:-

برتقالة

ليمونة

ثمرة جريب فروت

ربع ملعقة زنجبيل

ربع ملعقة قرفة

ربع كوب ماء

2 ملعقة عسل نحل

 

الطريقة:-

نضع جميع المكونات معا في الخلاط، ونضرب جيدا، حتى نحصل على عصير متجانس، ثم يتم تصفيته، ويتم تناول كوب منه على الريق، وآخر قبل النوم، وذلك يوميا طوال فصل الشتاء، وهو عصير مناسب للكبار والصغار، ولكن يمتنع عنه مرضى الضغط والمعدة.

 
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