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إبرة ذكية تُسهل جراحات المخ

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 58 دقيقة مضت
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إبرة ذكية تُسهل جراحات المخ

طور فريق من الباحثين في أستراليا تقنية طبية جديدة لتسهيل جراحات المخ وجعلها أكثر أماناً.

وابتكر الباحثون بجامعة أديلايد الأسترالية مسبار تصوير دقيق الحجم مزود بإبرة تشريحية ذكية تسمح للأطباء "برؤية الشعيرات الدموية" المهددة بالخطر أثناء عملية الوخز، مما يسمح لهم بتجنب حدوث أي نزيف قد يودي بحياة المريض أثناء الجراحة.

ونقل الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا، عن البروفيسير روبرت ماكلولين رئيس قسم الضوئيات الحيوية بجامعة أديلايد: "نطلق على هذه التقنية اسم الإبرة الذكية لأنها تحتوي على كاميرا متناهية الصغر من الألياف الضوئية بحجم شعرة الإنسان، وتنبعث منها أشعة تحت الحمراء لرؤية الشعيرات الدموية قبل أن تتلفها الإبرة".

وأضاف أن الشيء المثير هو الذكاء الاصطناعي وراء هذه التقنية الذي يسمح للكمبيوتر بالتعرف على الشعيرة الدموية وتحذير الجراح.

وتم استخدام "الإبرة الذكية" بشكل تجريبي خلال الأشهر الستة الماضية في إجراء 12 جراحة في مستشفى سير شارلز جايردنر بغرب أستراليا.

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