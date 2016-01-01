تمارين بسيطة لزيادة مرونة الأصابع
نصحت مجلة "أبوتيكن أوم شاو" الألمانية، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة حيال بعض الأعراض التي تظهر على أصابع اليد مثل شعور بألم الأصابع، أو ظهور تورم بها، أو عقدة قبيحة، أو تصلب المفاصل حيث إن تآكل المفاصل باليدين يحد من الحركة بشكل قوي.
وأوضحت المجلة الألمانية أن هذه التدابير قد تتمثل في تمرينات بسيطة للأصابع، عن طريق وضع كرتي تنس طاولة في اليد والعمل على تدويرهما مع فتح راحة اليد، وبعدها يتم تغير الاتجاه.
ويستغرق هذا التمرين ثلاث دقائق في الاتجاه الدائري، وبعدها يتم تمرين اليد الأخرى. علامة على أنه يمكن الإمساك بكرة تنس بالسبابة وأعلى الإبهام والتدوير كما يحدث أثناء فتح عبوة ما مراراً وتكراراً، ويتم تكرار هذا التمرين عشر مرات.
ومن ضمن التمارين البسيطة الأخرى أنه يمكن رفع كرة تنس على أحد أطراف الأصابع والعمل على اتزانها وتدويرها ببطء، وتغيير الاتجاه بعد ثلاث دقائق، كما أنه يمكن الاحتفاظ بكرة مطاطية بين الأصبع المدود والإبهام، ولف الكرة في اتجاه راحة اليد والعكس، ويتم تكرار هذه الحركة من ثمان إلى عشر مرات.
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