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نصيحة للمدخن.. إفحص رئتك مرة في السنة

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 9 دقيقة مضت
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نصيحة للمدخن.. إفحص رئتك مرة في السنة

أوصى طبيب الأمراض التنفسية الألماني ميشائيل بارتسوك المدخنين بفحص وظائف الرئة مرة في السنة لأن التدخين يُصيب الأهداب الموجودة في المسالك التنفسية بالعجز، وبالتالي يمكن أن تصل المواد الضارة إلى الرئة مباشرة.

وأضاف بارتسوك أن السعال المصاحب للتدخين، والذي يغفله الكثير من المدخنين باعتباره عرضاً طبيعياً قد ينذر بالإصابة بمرض خطير، مثل الانسداد الرئوي المزمن، والذي قد يؤدي إلى الوفاة.

ومن خلال الفحوصات يتمكن الطبيب من اكتشاف هذا المرض الخطير، ومن ثم مواجهته، في حال اكتشافه في بدايته وكانت لا تزال هناك فرصة لإنقاذ الرئة. وبشكل عام، ينصح طبيب الأمراض التنفسية الألماني بالإقلاع عن التدخين في أقرب فرصة، وذلك لتجنب المخاطر الصحية المترتبة عليه.

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