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نوبة الصرع .. متى تستلزم استدعاء الطوارئ؟

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 10 دقيقة مضت
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نوبة الصرع .. متى تستلزم استدعاء الطوارئ؟

شددت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب بضرورة استدعاء الطوارىء، إذا استمرت نوبة الصرع لأكثر من خمس دقائق.

وأوضحت الرابطة أن الأمر في هذه الحالة قد يدور حول ما يعرف "بالحالة الصرعية"، والتي قد تهدد الحياة في حال عدم معالجتها، ولاسيما إذا فقد الشخص المصاب وعيه أو ظهرت عليه أعراض تشنجات أو رعشة.

وتستلزم الحالة أيضاً طلب الطوارئ في حال حدوث النوبة مرات متعددة بفواصل زمنية قصيرة، وغياب الوعي لمدة تزيد عن 20 دقيقة. ويمكن للأطباء وقف الحالة الصرعية في المستشفى وتقليل الأضرار المترتبة عليها.

جدير بالذكر أن المخ لدى نوبة الصرع يدخل في حالة من اختلال التوازن لفترة وجيزة، وبالتالي تدخل في الوقت نفسه العديد من الخلايا العصبية في حالة استثارة.

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