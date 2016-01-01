الإفراط في طهي البطاطا والخبز قد يسبب السرطان

أظهرت تجارب حديثة أن طهي أنواع معينة من المواد الغذائية كالبطاطا في درجات حرارة مرتفعة ولمدة طويلة، يتسبب في إنتاج مادة الأكريلاميد التي قد تكون مرتبطة بازدياد خطرالإصابة بمرض السرطان.



قال علماء تابعون للحكومة البريطانية إن طهي البطاطا والخبز في درجات حرارة عالية، ولفترة طويلة قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يتناولون هذه الأطعمة بانتظام.



وقالت وكالة معايير الغذاء البريطانية إن تجارب أجريت على حيوانات، أظهرت أن مادة تسمى أكريلاميد، تنتج عن تحميص أو قلي أو شوي النشويات في درجات حرارة مرتفعة لفترة طويلة، تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.



شروط ومحاذير

وأضافت الوكالة في بيان قوبل بانتقادات من بعض الخبراء المستقلين، أنه للحد من هذه المخاطر يتعين على المستهلكين طهي هذه الأطعمة في درجات حرارة أقل وأكلها عندما يصل لونها إلى الذهبي وليس البني. وتابع: "اتفق العلماء على أن الأكريلاميد يمكن أن تصيب الإنسان بالسرطان".



وأضافت الوكالة: "كقاعدة عامة، اكتفوا باللون الأصفر الذهبي أو أفتح عند قلي أو خبز أو تحميص أو شوي النشويات كالبطاطا والخضروات الجذرية والخبز". غير أن بعض الخبراء يقولون إن هناك الكثير من الأطعمة والعادات التي اتضح بيقين أكبر أنها مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، مثل التدخين وشرب الخمر وزيادة الوزن، وإنه يتعين على المستهلكين تغيير هذه العادات قبل غيرها.



ورداً على بيان الوكالة، قالت جمعية أبحاث السرطان البريطانية الخيرية: "أظهرت الأدلة من التجارب على الحيوانات أن الأكريلاميد يمكنها التفاعل مع الحمض النووي الوراثي في خلايانا، لذلك فإنها قد ترتبط بالإصابة بالسرطان." وأضافت: "من ناحية أخرى أظهرت الأدلة من الدراسات البشرية أنه فيما يتعلق بأغلب أنواع السرطان، لا توجد صلة بينها وبين الأكريلاميد".