منتجات "كاو آند جيت" وبسكويت "فوكس" قد تسبب السرطان للأطفال

دقت وكالة المعايير الغذائية البريطانية ناقوس الخطر، بخصوص وجبات الأطفال التي تنطوي على نسب أعلى من المسموح بها من مادة الأكريلاميد التي قد تسبب السرطان، لاسيما بعد تقرير أصدرته أمس عن مخاطر الخبز المحمص والبطاطا المقلية وغيرهما من الأطعمة التي تتعرض لتحميص أو قلي أو شوي في درجات حرارة عالية، منتجة مادة الأكريلاميد.



وبعد مرور 24 ساعة على التقرير، حذرت الوكالة من 25 علامة تجارية شهيرة تنتج وجبات للأطفال تتضمن بطاطا مقرمشة "الشيبس" وبسكويت وأطعمة أخرى، تحتوي على مادة الأكريلاميد بنسب تفوق المسموح بها.



ووضعت الوكالة لائحة تتضمن 25 علامة تجارية مشهورة، من ضمنها "Kettle Chips" و"Burts crisps" و"Hovis" وبسكويت "فوكس" وقهوة "Kenco" و"McVitie’s" ومنتجات "كاو آند جيت"، وغيرها.



وأكدت الوكالة بالتعاون مع خبراء الصحة، أن خطر الإصابة بالسرطان نتيجة تناول هذه الأطعمة لا يحدث إلا عند الإفراط في تناولها يومياً أو الاعتماد عليها بصفة مستمرة ضمن النظام الغذائي، وليس من تناولها في بعض الأحيان.



واختبرت الوكالة وغيرها من وكالات الأغذية الأوروبية 526 نوعاً من الأطعمة في "السوبر ماركت" لتقييم ما إذا كانت تحتوي على نسب من مادة الأكريلاميد أعلى من المسموح به، وذلك خلال عامي 2014 و2015، وبينت النتيجة وجود 25 علامة تجارية تنطوي على نسب مرتفعة من هذه المادة.



ومع ذلك، لا تنصح الوكالات الغذائية العملاء بالتوقف عن تناول هذه المنتجات، حيث قالت إن مصنعيها أكدوا أنهم سيقللون النسب إلى المستويات الآمنة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.