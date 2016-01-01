10 أطعمة ومشروبات تسرّع من شيخوخة البشرة

تهتم المرأة بمظهرها وأنوثتها وجمالها، وتحاول على الدوام أن تتبع نظاماً غذائياً لكي تراقب فيه وزنها، إلا أنها في كثير من الأحيان تغفل عن بعض المأكولات والمشروبات التي قد تضر بصحتها وبمظهرها وبنضارة بشرتها.



وأظهرت دراسات عديدة الأثر الضار الذي قد تتركه بعض الأطعمة والمشروبات على البشرة، وفيما يلي قائمة بأهم الأطعمة التي تجعلك تبدين أكبر سناً بسبب تأثيرها السلبي على بشرتك ونضارتها، بحسب موقع ديليش الإلتكروني:



1- الملح

تقول جين بروير مؤلفة كتاب "توقفي عن اتباع الحمية وابدأي بخسارة الوزن"، بأن تناول ما يزيد عن 1500 ملغ من الملح يومياً يمكن أن يسبب ارتفاعاً في ضغط الدم، مما يؤدي إلى إضعاف البشرة عبر تضرر الكولاجين، فتظهر التجاعيد وخاصة في المناطق الرقيقة من البشرة كالمنطقة المحيطة بالعين.



وتقول هيدي والدروف الأخصائية التجميلية ومديرة مركز ماونت سيناي للتجميل في مدينة نيوروك، بأن الملح يمكن أن يسبب انتفاخات حول العينين، ويمكن الاستعاضة عن الملح في الطعام بالأعشاب.



2- السكر

توضح أخصائية التجميل الدكتورة دوريس جي داي، بأن السكر يمكن أن يجهد الأوعية الدموية ويسرع من شيخوخة الجلد، وتؤكد الدكتورة داي أنك إن توقفت عن تناول السكر ستلاحظين الفرق خلال أسبوع، ويمكنك أن تستبدلي السكر بالفواكه فهي أكثر فائدة ولا تسبب الشيخوخة.



3- القهوة

لا تسبب القهوة اصفرار الأسنان فحسب، وإنما تسبب أيضاً الجفاف للبشرة لتبدو أقل نضارة، وتصبح التجاعيد حول العينين أكثر بروزاً عندما يجف الجسم، وتقر الدكتورة والدروف بأن القهوة قد تكون ضرورية في الحياة الحافلة بالعمل، لذا تنصح بتناول السوائل بعد احتساء القهوة، أو استبدال القهوة بالشاي الأخضر، لأنه لا يحتوي على كمية كبيرة من الكافيين ولا يسبب الجفاف.



4- المشروبات الكحولية

بحسب الدكتورة داي فإن المشروبات الكحولية تسحب الماء من الخلايا، وهذا يسبب الانتفاخ تحت عينيك، الأمر الذي يجعلك تبدين أكبر سناً، بالإضافة إلى أنك قد تتناولين المكسرات المالحة إلى جانب الشراب وقد شرحنا مضار الملح مسبقاً.



5- اللحوم الحمراء

أظهرت دراسة حديثة أجريت في معهد كليفلاند الصحي، بأن تناول اللحوم الحمراء لأكثر من مرة في الأسبوع، يسبب التجاعيد بالإضافة إلى مخاطره الأخرى على الصحة، و بحسب الدراسة فإن ارتفاع نسبة الكارتنين، وهو عنصر من عناصر البروتين يمكن أن يسبب تصلباً في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد على الجلد في مرحلة مبكرة من العمر.



وعلى الرغم من ضرورة اللحوم الحمراء لاحتوائها على الفيتامين"B18" إلا أن المأكولات البحرية تحتوي على نفس هذا الفيتامين، لذا يمكن استبدال اللحوم الحمراء بالأطعمة البحرية أو التقليل من تناولها.



6- الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة

تسبب هذه الأطعمة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة ارتفاعاً في نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى انتفاخ البشرة وإنتاج أنواع من الأوكسجين التفاعلي، وهذا يؤدي إلى تفكك عنصر الكولاجين المسؤول عن قوة البشرة، وعنصر الإيلاستين المسؤول عن نضارة البشرة الأمر الذي يؤدي إلى الخمول والسمنة. وتنصح الدكتورة داي بتناول الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات مركبة فعملية معالجتها تتم ببطئ.



7- الأطعمة الغنية بالتوابل

يمكن أن يكون الفلفل الحار مفيداً في عمليات الاستقلاب داخل الجسم، ولكنه مضر للبشرة لأنه يمدد الأوعية الدموية لدى النساء اللواتي يعانين من مرض الروزاسيا أو انقطاع الطمث كما تقول الدكتورة داي. وتجنب هذه الأطعمة الحارة يمكن أن يحافظ على نضارة وشباب البشرة.



8- النقانق

يمكن أن تسبب لك الأملاح الحافظة لهذه الأطعمة الشيخوخة، فهي سبب رئيس في الإصابة بمرض الروزاسيا وشحوب الجلد، وتنصح الدكتورة داي باللجوء إلى اللحوم التي لا تحتوي على أملاح حافظة واستبدالها بتناول البقوليات التي تحتوي على البروتينات.



9- المشروبات الغازية

تضر المشروبات الغازية بالأسنان والبشرة بحسب الدكتورة بريوير، إذ أنها تحتوي على كميات كبيرة من الأحماض وتتسبب في إتلاف ميناء السن وتجعله أكثر عرضة للنخر، ولكن هذا ليس كل شيء كما تقول بريوير، فالمشروبات الغازية تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم الذي يسبب الجفاف والشحوب في البشرة.



10- الأطعمة الغنية بالدهون

تقول الدكتورة بريوير، إن الدهون الاصطناعية التي تحتوي عليها الوجبات السريعة تسرع الشيخوخة، وتسلب المرونة من البشرة وتصعب عملية وصول المياه إليها، ولكن لا تمتنعي عن تناول الدهون بشكل كامل، فالدهون الطبيعية الموجودة في زيت الزيتون وزيت جوز الهند غنية بالفيتامن E الذي يساعد في استقرار جدران الخلايا، ويحمي البشرة من التأكسد ومن نشوء الجزيئات الحرة التي تجعل البشرة تشيخ قبل الأوان.