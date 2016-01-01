5 أطعمة تمنحك الشباب وتحمي من التجاعيد

تتألق بعض النساء حتى مع التقدم في العمر ببشرة نضرة، خالية من التجاعيـد، في حين أننا نفاجأ ببعض النساء على الرغم من صغر أعمارهن، فإن التجاعيد تظهر في قسمات الوجه، مما يعطيهن سنًا أكبر.

ويؤكد دكتور "لجوشوا زيكنار"، استشاري الأمراض الجلدية بنيويورك، أن هناك مجموعة من الأطعمة التي تمنح الجلد القدرة على التجد، وتحميه من التجاعيد وعلامات التقدم في العمر.

لعلاج حب الشباب والتجاعيد

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (أ) تساعد على تجديد خلايا الجسم بشكل صحيح، ويعالج حب الشباب.

وهو موجود في منتجات الألبان قليلة الدسم مثل اللبن، وكذلك الكبد والجزر، والقرنبيط، والبطاطا الحلوة والسبانخ واللفت.

للتجاعيد

تعد بذور الكتان أفضل الحلول لمقاومة التجاعيد، لأنها تحتوي على مستويات عالية من الدهون الجيدة "أحماض أوميجا 3"، والتي تساعد على منع السموم الضارة من الاقتراب، ويساعد على احتفاظ الجسم برطوبته ونداوته، مما يجعل البشرة تبدو أصغر سنا، وكذلك هذه الأحماض موجودة في الجوز وزيت الكانولا.

للترهلات

تعد التونة الحل المثالي لمحاربة الترهلات، لما تحتويه من السيلينيوم الذي يساعد على منع تلف الخلايا، كما تحتوي على "الإيلاستين"، وهو بروتين في النسيج الضام الذي يحافظ على بشرتك ناعمة، ومرن، ويمكن أيضًا الحصول على السيلينيوم من لحوم البقر، وسمك القد والديك الرومي.

للمرونة

الأفوكادو من أفضل مصادر الدهون الصحية، وبه مستويات عالية من الدهون غير المشبعة الأحادية، مما يحقق أعلى حماية لخلايا البشرة ومانع للتجاعيد، وتوجد الدهون غير المشبعة الأحادية في زيت الزيتون واللوز وزبدة الفول السوداني.

لبشرة ناعمة

البطاطا هي مصدر ممتاز للفيتامين C، وهو يدعم نمو الكولاجين، وهو البروتين الذي يحارب التجاعيد ويعطي للوجه شبابا، وتشمل مصادر أخرى على كميات كبيرة من فيتامين C مثل البابايا، والجزر والحمضيات.