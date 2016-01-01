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3 أطعمة تحمي قلبك من الأمراض

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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3 أطعمة تحمي قلبك من الأمراض

القلب من أجهزة الجسم الحساسة، والتي إذا أصيب بعطب أو خلل، عادة ما يكون نتيجة بعض العادات الغذائية والحياتية السيئة.

 

وتؤكد دكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية أنه يمكن الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية من خلال النظام الغذائي الذي نتبعه، والتركيز على بعض الأطعمة، والتي توضحها في السطور التالية:

 

السبانخ

هذا النوع من الخضراوات يعد لمن يريدون أن يتمتعوا بحياة طويلة وصحية، خالية من النوبات القلبية الناجمة عن تراكم الكوليسترول حول قلبك، فلتكثر من تناول السبانخ طوال العام.

 

البقوليات

تناول البقوليات المختلفة ثلاثة مرات في الأسبوع، سيجعلك تنعم بحياة صحية، وستقي نفسك من خطر الإصابة من سرطان القولون وأمراض القلب والسكري وسرطان الثدي.

 

زيت الزيتون

يساعد هذا الزيت الصحي على خفض الكوليسترول السيئ بالدم، كما أنه يزيد من نسبة الكوليسترول الجيد، فإن كنت تطهين أطعمتك بالزبد والسمن، فقد حان الوقت لاستبدالهما بزيت الزيتون البكر الممتاز للحصول على صحة جيدة.

 
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