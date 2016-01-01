مشروب طبيعي يساعد على زيادة الوزن
تعانى بعض الفتيات من مرض النحافة المفرطة، مما يؤثر على مظهرهن وصحتهن بشكل سلبي، لذا تبحث دائمًا الفتاة النحيفة عن طرق زيادة الوزن الدكتورة "منى أيمن" خبيرة التغذية، تقدم لك المشروب الطبيعي والذي يساعد على زيادة الوزن.
المكونات:-
نصف كوب ماء
ملعقة ونصف زيت حلبة
ملعقة مربى
الطريقة:-
نخلط الماء والزيت معًا، ثم يتم تناولهم وتؤخذ بعدهم ملعقة المربى، ويجب تناول هذا المشروب مرة على الريق وأخرى قبل النوم، وذلك يوميًا حتى الحصول على أفضل النتائج.
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