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8 أطعمة تساعد على تقوية ذاكرة أبنائك أثناء المذاكرة

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 30 دقيقة مضت
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8 أطعمة تساعد على تقوية ذاكرة أبنائك أثناء المذاكرة

مع بدء العام الدراسي الثاني تهتم الأمهات بتغذية الأبناء حيث تقديم الأكلات والمشروبات التي تقوي الذاكرة وترفع معدلات الذكاء لديهم مما يساعدهم على التفوق الدراسي.

 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية، إن التغذية الصحية السليمة تساعد الأبناء على المذاكرة الجيدة والتفوق الدراسي، وهناك 8 أطعمة بعينها تقوي الذاكرة وترفع من معدلات الذكاء لدى الطلاب لذا يجب تقديمها لهم يوميا، منها:-

 

1- السبانخ وهي تحتوي على الأوميجا 3 التي تعزز من نسبة التركيز بالمخ.

2- عين الجمل وهو يعرف بغذاء المخ الذي يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن التي تقوي الذاكرة وترفع معدلات الذكاء.

3- الشيكولاتة الداكنة تساعد على تدفق الدم إلى المخ مما يزيد نسبة التركيز وحفظ المعلومات.

4- الأفوكادو يعزز صحة المخ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

5- سمك السلمون وهو غني بأحماض الأوميجا 3 المهمة للصحة العقلية بشكل عام.

6- البنجر يحسن الذاكرة ويقويها ويغذي المخ ويرفع من معدلات الذكاء.

7- البروكلي يعزز قدرات المخ ويساعده على التركيز وحفظ المعلومات.

8- صفار البيض يرفع معدلات الذكاء ويقوي الذاكرة وينشط خلايا المخ.

 
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