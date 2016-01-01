5 حيل غذائية تخلصك من دهون البطن نهائيا

دهون البطن وبروزها يعد من أكثر المشكلات الصحية التي تزعج النساء، وتسبب لهن الإحراج، ويجدن صعوبة في التخلص منها.

وتقدم دكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية بعض النصائح التي تساعدك في التخلص من دهون البطن في أقل وقت ممكن، ودون اتباع أي أنظمة متخصصة وصعبة.

- الكربوهيدرات هي السر الحقيقي وراء تراكم الدهون في البطن، لذلك فإن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، سيأتي بنتائج سريعة تلاحظينها بنفسك.

- قومي بتقسيم وجباتك الثلاثة إلى خمس وجبات صحية صغيرة، فهذا سيساعد على توازن مستويات الأنسولين، وتسريع عملية حرق الدهون في منطقة البطن.

- الحصول على قدر كاف من النوم وتجنب التوتر، من العوامل المهمة للتخلص من دهون البطن، حيث إنه عند التعرض للإجهاد ينتج الجسم هرمون الإجهاد الكورتيزول، والذي يتسبب في تخزين الدهون حول منطقة البطن.

- الحصول على قدر من الاسترخاء، ولو ضئيل سيساعد في تسريع عملية حرق جسمك للسعرات الحرارية، لأنه سيعمل خفض هرمون الكورتيزول الذي ينتجه جسمك عند التعرض للتوتر، مما يساعد على تعزيز فقدان الدهون.

- لا تفوتي يوما دون ممارسة تمارين البطن، فهي تشد الترهلات، وتساعد على حرق المزيد من الدهون، كما أنها سهلة ويمكن ممارستها في البيت.