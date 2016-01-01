6 أسباب لعلامات تمدد البشرة حتى لدى النحفاء

لا يقتصر ظهور علامات تمدد البشرة (السيلوليت) على الحوامل أو عند زيادة الوزن فقط، تظهر هذه العلامات أيضاً لدى النحفاء ومن يتمتعون بالرشاقة، وخاصة في مناطق الفخذ والأرداف. تجعل هذه العلامات الجلد يبدو كقشرة البرتقالة. إليك أهم الأسباب وراء هذه الظاهرة بحسب ما كشفته الدراسات:



الأطعمة المصنّعة. تحتوي المخبوزات الجاهزة والأطعمة المصنّعة على كميات كبيرة من السكر والمواد الحافظة، والتي تتسبب في ظهور علامات تمدد البشرة على الفخذ على الرغم من النحافة، وفقاً لدراسة نشرتها دورية "كوزميتيك ثيرابي".



حبوب منع الحمل. تحتوي حبوب منع الحمل على كمية كبيرة من هرمون الاستروجين والذي يُعتقد أنه وراء ظهور علامات تمدد البشرة، وفقاً لدراسة من دورية "كلينيكال فارماكولوجي".



جفاف الجسم. عدم شُرب ما يكفي من الماء يساهم في تراكم السموم داخل الجسم، وإبطاء قدرته على تنظيف نفسه.



الجلوس. نمط الحياة المستقر الذي ينتج عنه الإفراط في الجلوس لساعات طويلة على مدى النهار من أهم أسباب ظهور علامات تمدد البشرة لدى النحفاء عند الفخذين.



ارتداء ملابس ضيقة. بحسب دراسة لدورية "كوزميتيك ثيرابي" يؤدي ارتداء ملابس ضيقة باستمرار إلى إبطاء تدفق الدم إلى سطح الجلد، ما يساهم في ظهور علامات تمدد البشرة.



الكافيين الزائد. تناول كميات كبيرة من الكافيين من أسباب ظهور علامات تمدد البشرة على الرغم من عدم زيادة الوزن، بحسب دراسة لمجلة "كوزميتيك ديرماتولوجي".