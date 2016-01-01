استشاري تغذية يقدم الحل الأفضل لتنظيف الكبد من السموم

يعتبر الكبد عضو هاما جدا في جسم الإنسان تشكل وظيفته محورا اساسيا للحفاظ على الحياة، حيث يقوم بتنقية الدم من السموم وحجب كافة العناصر الضارة بالصحة، الأمر الذي يعرضه لمخاطر الإصابة بالأمراض بعد فترة من العمر نتيجة تراكم هذه الملوثات داخل فصوصه، ولذلك يستوجب تطهيره باستمرا لوقاية من الأزمات المرضية خاصة التليف الكبدى شائع الانتشار.

يقول الدكتور عماد الدين العطار استشارى التغذية العلاجية والباحث في علوم النباتات إن الحفاظ على صحة الكبد أمر في غاية الضرورة خاصة وانه يقوم بوظائف عديدة مثل تخزين المعادن في الجسم وفلترة المدخلات من المأكل والمشرب وأيضا العقاقير الدوائية، فهو بمثابة حائط السد لمنع اختلاط الملوثات والسموم بالدم ولذلك وجب تنظيفه كل فترة لاستعادة كفاءته وطرد السموم منه خارج الجسم.

ويشير العطار إلى وصفة منزلية بسيطة يمكن من خلالها تنظيف فصوص الكبد وخلاياه واستعادته جديدا بصحة وكفاءة عالية وذلك بالاعتماد على زيت الزيتون والليمون بطريقة اعداد وخطوات خاصة بينتها مجموعة من الابحاث الطبية الموثقة وفقا للتالى.

1- إحضار نصف كوب من زيت الزيتون البكر الممتاز المعصور على البارد بالطرق التقليدية ويضاف إليه نصف كوب من عصير الليمون ويمزج الخليط جيدا، ثم يتم شرب المزيج طازجا قبل موعد النوم مباشرة.

2- بعد تناول المشروب ينصح بالنوم على الجانب الأيمن مع طي الركبتين باتجاه الصدر، والحافظ على هذه الوضعية لمدة 30 دقيقة.

3- عند الاستيقاظ من النوم صباحا يفضل تناول شاي أعشاب مليّن وذلك لتسهيل خروج السموم ورواسب النيكوتين وطردها من الجسم.