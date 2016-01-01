هل توجد علاجات فعّالة للصلع عند الرجال؟



تظهر درجة من الصلع وترقّق الشعر على فروة رأس ثلثي الرجال بين سن 35 و50 عاماً. هناك عدة أسباب لهذه الظاهرة، منها ما هو وراثي، ومنها ما يتعلّق بنمط الحياة والتغذية. يمكن الوقاية من مشكلة الصلع وتخفيف درجتها باتباع الطرق الوقائية التي تحمي من تساقط الشعر. وهناك بعض العلاجات التي أظهرت درجة من الفاعلية، إليك ما تحتاج معرفته عنها:



زرع الشعر وسيلة لعلاج بعض أنماط الصلع لدى الرجال، ويتم فيها نقل بصيلات شعر من خلف الرأس إلى أعلى مقدمة الفروة

للحد من تساقط الشعر:



* اتبع نظاماً غذائياً متوازناً.

* استخدم مشطاً المسافة بين أسنانه واسعة.

* لا تستخدم مواد كيميائية في تصفيف الشعر والعناية به.

* تفادى الأدوية التي يكون تساقط الشعر من آثارها الجانبية.

* تجنّب شد الشعر أو ربطه بشدة.



علاجات الصلع:



الأدوية. يوجد نوعان من المراهم أثبتا درجة من الفاعلية في علاج الصلع، الأول: مينوكسيديل Minoxidil، الذي كان يستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم وتبين أنه يساعد على نمو الشعر. والثاني: فيناسترايد Finasteride، الذي أظهر فاعلية في تنمية الشعر عند منطقة تاج الرأس، وكان هذا الدواء يستخدم لعلاج سرطان البروستاتا، لذا لا يناسب الحوامل والمرضعات ويوصى باستخدامه للرجال فقط.



مشط الليزر. هذا العلاج حديث وقد أظهر نتائج فعّالة أحياناً، ويُعتقد أنه يكون فعّالاً أكثر في تنمية الشعر عند استخدامه مع علاجات أخرى مثل المراهم.



الجراحة. زرع الشعر وسيلة لعلاج بعض أنماط الصلع لدى الرجال، ويتم فيها نقل بعض بصيلات الشعر من خلف الرأس إلى أعلى مقدمة الفروة الرأس لينمو الشعر في هذه المنطقة.



* بعض العلاجات الأخرى تنطوي على مزيج من الأدوية والمراهم أو الكريمات والشامبو.