أعشاب وتوابل لضبط الجلوكوز لدى مرضى السكري

السكري مشكلة صحية تؤثر على مستوى السكر بالدم، ويعتبر ضبط وإدارة الحالة تحدياً مستمراً. تحدث مشكلة السكري من النوع2 عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين اللازم لضبط مستوى السكر بالدم، أو عدم قدرة الجسم على الاستفادة من الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس، ما ينتج عنه ارتفاع مستوى السكر وتُعرف الحالة بـ "مقاومة الأنسولين". وقد بينت أبحاث حديثة قدرة بعض الأعشاب والتوابل على إدارة حالة السكري، إليك ما تحتاج معرفته عنها:



الصبّار. أظهرت دراسات وتجارب قدرة هلام الصبّار على زيادة إنتاج البنكرياس للأنسولين، وأنه يساعد على تخفيف أعراض السكري. يمكن إضافة هلام الصبّار إلى الماء وشربه، أو تناوله داخل كبسولات.



القرفة. تساعد القرفة في علاج متلازمة التمثيل الغذائي، فهي تحسّن من مستوى الأنسولين، وتساعد على حرق السكر الزائد في الدم، كما تلعب دوراً إيجابياً في ضبط مستوى ضغط الدم، وتقليل الدهون في الجسم.



الحلبة. بذور الحلبة من الأعشاب الفعّالة في الوقاية من السكري، وضبط مستويات السكر بالدم في حال الإصابة بالمرض. تزيد الحلبة مستوى الأنسولين، وتقلل من الكولسترول الضار.



الزنجبيل. يتوالى اكتشاف العلم الحديث لفوائد الزنجبيل، وهو من الأعشاب التي تُستخدم في الطب القديم منذ آلاف السنين. وقد تبين حديثاً أنه يساعد في الوقاية من كل الأمراض الالتهابية ومنها السكري، كما أنه يقوم بدور هام في مشكلة مقاومة الجسم للأنسولين وعدم استفادته منه.